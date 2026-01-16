Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV

Δείτε όσα είχε πει η Μέλπω Ζαρόκωστα στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα το 2024

Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η Μέλπω Ζαρόκωστα, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό θέατρο.

Σε μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, η σπουδαία ηθοποιός είχε δηλώσει για την παραμονή της στο Γηροκομείο: «Νιώθω άνετα εδώ γιατί το έκανα με την καρδιά μου. Ήταν η χειρότερη αγωνία της ζωής μου, ολομόναχη στα όρη και τα βουνά! Μου λείπει πάρα πολύ το χειροκρότημα του κόσμου. Δεν μπορώ να μην είμαι χαμογελαστή».

Δηλώσεις είχε κάνει στην εκπομπή και ο γιος της Αλέξανδρος Παγουλάτος. «Ως μητέρα ήταν υπερπροστατευτική, αλλά έκανε και πάρα πολλά πράγματα για μένα. Όταν γεννήθηκα, σταμάτησε το θέατρο. Σταμάτησε την καριέρα της όταν ήταν στο φόρτε της και για δύο χρόνια δεν έπαιξε. Την αγαπώ πολύ. Είναι πολύ καλή γιαγιά επίσης. Έχει σταθεί πάρα πολύ στα δυο μου παιδιά, τα έβγαζε έξω, τα πήγαινε σινεμά, τα διαπαιδαγωγούσε. Όσο μπορεί να βρεθεί κοντά στο σανίδι... της δίνει ζωή», είχε αναφέρει.

Ποια ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα - Το βογραφικό της

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1933 από την Ηλία Ζαρόκωστα και τη Δέσποινα Σπυροπούλου.

Μετά τον Πόλεμο, μετανάστευσε για λίγο καιρό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και κατόπιν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και στη σχολή ραδιοφωνικών σπουδών Canandale σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική. Έμεινε εκεί 11 χρόνια και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα στην τηλεόραση και το θέατρο. Ερμήνευσε στο Σίδνεϊ την Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ, επίσης την Εκάβη στα ελληνικά για την ελληνική παροικία.

Το 1957 παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη, και μετέβη μαζί του Λονδίνο, όπου κι έμειναν για έναν χρόνο. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958.

Η Μέλπω Ζαροκώστα με τον Ανδρέα Μπάρκουλη /Φωτογραφία Finos Films

Η γνωριμία και ο έρωτας με τον Βίκτορα Παγουλάτο

Με την επιστροφή στην Αθήνα, ξεκίνησε και τη συνεργασία της με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγο της επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο, με τον οποίο κι απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Την ίδια περίοδο γνώρισε τον κινηματογραφιστή Ντίνο Κατσουρίδη, ο οποίος τη σύστησε στον Φιλοποίμενα Φίνο. Ο τελευταίος διέκρινε αμέσως το ταλέντο και την καλλιέργειά της και της ανέθεσε τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο στην ταινία Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο του Αλέκου Σακελλάριου, στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Η καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Η κομψότητα, η γοητεία και η υποκριτική της δεινότητα την καθιέρωσαν γρήγορα στον ελληνικό κινηματογράφο. Συμμετείχε σε σημαντικές ταινίες, όπως Η Βίλλα των Οργίων, Διαζύγιο αλά Ελληνικά, Υπάρχει και Φιλότιμο, Κάτι Κουρασμένα Παληκάρια, Μια Τρελλή, Τρελλή Σαραντάρα και Αλίκη Δικτάτωρ.

Ασχολήθηκε με τη μετάφραση και διασκευή έργων για το θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη. Έκτοτε αρκετά δικά της έργα παίχθηκαν στην Αθήνα και την επαρχία.

Η τελευταία της εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο έγινε το 2006 στην ταινία Πέντε Λεπτά Ακόμα με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ενώ το 2012 πρωταγωνίστησε στην τουρκική παραγωγή Strangers in the House, υποδυόμενη μια Ελληνίδα που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Σμύρνη το 1922.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα με τον Ανδρέα Ντούζο στη Βίλλα των οργίων /Φωτογραφία Finos Films

Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, μέλος του Δ.Σ. από το 1990 και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.

Κι η παρουσία της στην ελληνική τηλεόραση ήταν πολύ σημαντική. Ξεκίνησε από σειρές τις ΥΕΝΕΔ και της ΕΡΤ κι από τη δεκαετία του '90 την είδαμε σε αρκετές σειρές, 20 στο σύνολο, κυρίως κωμικές υποδυόμενη πάντα την... ιδιόρρυθμη γιαγιά, τη σνομπ μητέρα ή τη θεία. Τελευταία της εμφάνιση στη σειρά του Alpha, Αστέρας Ραχούλας, το 2016.