Μέλπω Ζαρόκωστα: Πέθανε στα 92 η ηθοποιός - Πότε θα γίνει η κηδεία της;

Βρισκόταν στο γηροκομείο και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Δείτε βίντεο για τη Μέλπω Ζαρόκωστα από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μέλπω Ζαρόκωστα, που φιλοξενούνταν εδώ και κάποιο διάστημα σε γηροκομείο και ταλαιπωρούνταν από πολλά προβλήματα υγείας.

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Κόντεψαν να μου κόψουν τα πόδια από τον καρκίνο»

Η ηθοποιός που έπασχε από άνοια, είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνα με δηλώσεις του γιου της τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε κι επέστρεψε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε μια τεράστια καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε μια τεράστια καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Επέστρεψε στο γηροκομείο. Εντάξει, είναι πλέον σε μια μεγάλη ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις και δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, χαμογελάει αλλά κοιμάται τις περισσότερες ώρες».

«Γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας κι έχει φθορά σε όλα τα όργανα», είχε δηλώσει τότε ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος.

Την είδηση έκανε γνωστή η ανιψιά της Νταίζη Γαλιατσάτου με ανάρτησή της στο Facebook. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στο Α Νεκροταφείο Αθηνών την Τρίτη στις 13.00, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας.

Την απώλεια επιβεβαίωσε κι ο Σπύρος Μπιμπίλας, που τη χαρακτήρισε «σπουδαία ηθοποιό, αγωνίστρια, σπουδαία μεταφράστρια πάμπολλων έργων».

Σπύρος Μπιμπίλας: Οι φωτογραφίες με τη Μέλπω Ζαρόκωστα και τον γιο της

«Με βαθύτατη θλίψη πριν απο λίγο μάθαμε από τον αγαπημένο της γιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση απο την ζωή της πολυαγαπημένης μας σπουδαίας ηθοποιού, αγωνιστρίας, σπουδαίας μεταφράστριας πάμπολλων έργων... Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλες υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση... Οσοι την γνωρίσαμε και από το θέατρο και δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο. ΜΕΛΠΩ ΜΟΥ Σ’ ευχαριστω που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία. Θα σε αγαπάμε πάντα... Σε νέα ανάρτηση θα αναφέρουμε πότε και που θα γίνει η έξοδιος ακολουθία», έγραψε σε ανάρτησή του.

