Λάρισα: Η στιγμή της παράσυρσης 4χρονης από δίκυκλο - Βίντεο ντοκουμέντο

Παρασύρθηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας της

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (18/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει 4χρονη να παρασύρεται από δίκυκλο στο κέντρο της Λάρισας.
  • Η μητέρα της κοπέλας παρακολουθούσε από κοντά και φώναξε να προσέχει.
  • Το περιστατικό προκάλεσε πανικό, με κόσμο να τρέχει για βοήθεια.
  • Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμό στο πόδι.
  • Η κυκλοφορία στην περιοχή περιλαμβάνει μόνο λεωφορεία και ταξί.

Σοκ προκαλεί βίντεο που εξασφάλισε το Star, με δίκυκλο να παρασύρει κοριτσάκι τεσσάρων ετών στο κέντρο της Λάρισας. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star, Δήμητρας Τζιότζιου.

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Πρόκειται για εικόνες που κόβουν την ανάσα. Το κοριτσάκι κατέβηκε τη νησίδα και έτρεξε να περάσει απέναντι. Το δίκυκλο το παρέσυρε μπροστά στα έντρομα μάτια της μητέρας του που καθόταν σε παγκάκι απέναντι.

Το κοριτσάκι κατέβηκε τη νησίδα και έτρεξε να περάσει απέναντι. Το δίκυκλο το παρέσυρε μπροστά στα έντρομα μάτια της μητέρας του που καθόταν σε παγκάκι απέναντι.

Επικράτησε πανικός, το παιδί ούρλιαζε από τους πόνους, κόσμος έτρεχε να βοηθήσει ενώ το ασθενοφόρο έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο και μετέφερε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο με αίματα στο πόδι.

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Στα δύο βίντεο που εξασφάλισε το Star φαίνεται η 4χρονη να κυκλοφορεί στον δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, όπου κινούνται μονο λεωφορεία και ταξί. Η μητέρα του ακούγεται να φωνάζει στη μικρούλα να προσέχει, κάποια  στιγμή της λέει «πρόσεχε μηχανάκι», και εκεί η 4χρονη περνάει το δρόνο και τη χτυπάει το δίκυκλο.

 

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