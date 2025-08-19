Βάσω Λασκαράκη: Απαθανατίζει τον Σουλτάτο να χορεύει σε κρητικό γλέντι

Στην αγαπημένη τους Κρήτη για διακοπές

19.08.25 , 15:31 Βάσω Λασκαράκη: Απαθανατίζει τον Σουλτάτο να χορεύει σε κρητικό γλέντι
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Κρήτη επέλεξαν για άλλο ένα καλοκαίρι η Βάσω Λασκαράκη κι ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος, προκειμένου να περάσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης. Η γνωστή ηθοποιός τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για το νησί κι ας μην είναι ο τόπος καταγωγής της.

Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Ερωτευμένοι στα Ματογιάννια

Οι δυο τους ως λάτρεις της παράδοσης βρέθηκαν σε κρητικό γλέντι στη Δαμάστα Ηρακλείου, όπου ήπιαν ρακή και διασκέδασαν με παραδοσιακές κρητικές μαντινάδες.

Βάσω Λασκαράκη: Η απόλυτη summerlover ταξιδεύει σε Τήνο, Μύκονο & Σαντορίνη

Μάλιστα ο γνωστός chef σηκώθηκε να χορέψει, με τη Βάσω Λασκαράκη να τον απαθανατίζει και να τον ανεβάζει στο Instagram της.  

Ο Λευτέρης Σουλτάτος χορεύει σε κρητικό γλέντι

Ο Λευτέρης Σουλτάτος χορεύει σε κρητικό γλέντι

Πρόσφατα το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε στην Κύπρο, προκειμένου η ηθοποιός να παραλαβεί το βραβείο της πιο «Πιο Επιδραστικής Γυναίκας στα Social Media».

«Ευχαριστώ @wiba_mediterranean για τη μεγάλη τιμή να μου απονείμετε αυτό το βραβείο. Η πιο Επιδραστική Γυναίκα στα Social Media. Ελπίζω πραγματικά όλοι μας να επικεντρωθούμε στη θετική πλευρά του διαδικτύου και των social media! Για το καλό των σημερινών και των μελλοντικών γενεών!», έγραψε λίγο μετά τη βράβευση της σε ανάρτηση που έκανε στα social media. 

Στις 29 Απριλίου του 2025 η Βάσω Λασκαράκη κι ο Λευτέρης Σουλτάτος συμπλήρωσαν έξι χρόνια έγγαμου βίου. Είχαν παντρευτεί το 2019 στην Κρήτη κάτω από άκρα μυστικότητα, ενώ το γαμήλιο πάρτι είχε γίνει στη Νάξο. 

 

