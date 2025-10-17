Λάρισα: Νοσηλεύτρια έδωσε λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή

Νέο περιστατικό ιατρικού λάθους σημειώθηκε σε νοσοκομείο της χώρας, αυτή τη φορά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, με νοσηλεύτρια στην ογκολογική κλινική να δίνει σε καρκινοπαθή λάθος φάρμακο για τη χημειοθεραπεία της.

Ευτυχώς, η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε γρήγορα το λάθος της και διέκοψε τη διαδικασία, ενώ φώναξε και τον θεράποντα γιατρό για να τον ενημερώσει. Ο γιατρός εξέτασε την ασθενή και κατέληξε στο συμπέρασμα πως ευτυχώς δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία της.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα.

Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της.

Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».

Μετά το περιστατικό, διατάχθηκε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ οι νοσηλεύτριες απομακρύνθηκαν προσωρινά από την Ογκολογική Κλινική, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης.