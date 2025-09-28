Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

Μετά από μια εντυπωσιακή κούρσα τερμάτισε πρώτος την κούρσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.25 , 10:16 Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας
28.09.25 , 10:10 Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστό και το Μετρό στο Σύνταγμα
28.09.25 , 10:10 Εριέττα Κούρκουλου - Βύρων Βασιλειάδης: Οικογενειακή εκδρομή στη Μάνη
28.09.25 , 09:31 Τατόι: Μητέρα και το παιδί της έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια
28.09.25 , 09:03 Κώστας Κεντέρης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
28.09.25 , 09:00 Test Drive: Νέο Dacia Bigster 1.2 TCe 130 MHEV 4Χ4
28.09.25 , 08:45 Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία – Αναβάθμισε το έκτακτο η ΕΜΥ
28.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Σεπτεμβρίου
27.09.25 , 23:48 Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 49χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
27.09.25 , 22:56 Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του
27.09.25 , 21:34 Το όνομα του Μασκ στις σημειώσεις του Επσταϊν
27.09.25 , 21:22 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο λύτρωσε τους Πειραιώτες
27.09.25 , 21:18 Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι
27.09.25 , 20:40 Κακοκαιρία: Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα
27.09.25 , 20:30 Τροχαία: Σε 100 σημεία θα τοποθετηθούν 388 «έξυπνες» κάμερες
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Εριέττα Κούρκουλου - Βύρων Βασιλειάδης: Οικογενειακή εκδρομή στη Μάνη
Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
Η απόλυτη χλιδή! Το καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο του κόσμου για το 2025
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας
Τατόι: Μητέρα και το παιδί της έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια
Κώστας Κεντέρης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Πρώτη Δημοσίευση: 28.09.25, 09:46
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη.

Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, αγωνίσθηκε με εξαιρετική τακτική και ήταν 3ος στα πρώτα 500 μέτρα του τελικού στο σκιφ και 2ος στα 1.000 μέτρα. Σ' εκείνο το σημείο της διαδρομής, ο Ντούσκος επιτέθηκε και πέρασε 1ος στα 1.500 μέτρα, για να... κόψει πρώτος το «νήμα» του τερματισμού.

Όπως είχε κάνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πριν από τέσσερα χρόνια, ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν εντυπωσιακός σε όλη την διάρκεια του αγώνα, όμως ειδικά στα τελευταία μέτρα «μέτρησε» τους αντιπάλους του και από την στιγμή που πήρε το προβάδισμα δεν τους άφησε περιθώρια αντίδρασης.

O Στέφανος Ντούσκος έκανε μια καταπληκτική κούρσα και έκοψε πρώτος το νήμα στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας στη Σανγκάη - φωτό αρχείου Eurokinissi

O Στέφανος Ντούσκος έκανε μια καταπληκτική κούρσα και έκοψε πρώτος το νήμα στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας στη Σανγκάη - φωτό αρχείου Eurokinissi

Παρά την έντονη προσπάθεια του, ο Γερμανός, Ολιβερ Ζάϊντλερ, ο οποίος προηγείτο μέχρι τα 1.400 μέτρα, έμεινε πίσω από τον Ντούσκο με διαφορά 42 εκατοστών του δευτερολέπτου, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Λευκορώσος, Γιαουχένι Ζαλάτι.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το χρυσό του Ντούσκου στην Σανγκάη, είναι το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στο σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας και το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε κατηγορία σκαφών από το 2014.

Λίγο μετά τον τερματισμό, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

Το χρυσό στο Παγκόσμιο ήταν το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή του Στέφανου Ντούσκου - φωτό αρχείου Eurokinissi

«Το πίστευα. Είμαι πολύ κουρασμένος κι ευχαριστώ όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν σ΄αυτήν την προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, δεν έχω λόγια. Η κούρσα πήγε όπως ήθελα και στα 1.000 μέτρα το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Είχα υπομονή και στα τελευταία 150 μέτρα έδωσα ό,τι είχα. Είναι απίστευτο. Ευχαριστώ την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Μου... πάει η Ανατολή, είναι η... χρυσή Ανατολή. Ενιωθα ότι πάω για το χρυσό. Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για τα νέα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μία μικρή χώρα και να φαίνονται οι άλλοι... γίγαντες, αλλά τελικά μετρά η ελληνική ψυχή. Οταν έρχεται η κορυφή, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό. Στόχος είναι η καταξίωση και να μην "πάρουν τα μυαλά μου αέρα". Θέλω να δουλέψω και να είμαι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είμαι τώρα, για το Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Αντζελες. Τώρα μπορώ να... γελάσω. Ευχαριστώ τους πάντες».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ
 |
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top