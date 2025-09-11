Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση το 2026 - Δείτε παραδείγματα

Όφελος στο πορτοφόλι τους απο 7 ως 18 ευρώ θα λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι με σύνταξη ως 1.500 ευρώ από 1.1.2026 που έχουν προσωπική διαφορά.

Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2026 ξεκινάει η σταδιακή κατάργησή του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς που μέχρι σήμερα εξανεμίζει κάθε αύξηση για 671.000 δικαιούχους.

Όσοι συνταξιούχοι διατηρούν προσωπική διαφορά θα δουν μέσο όφελος της τάξεως των 15 ευρώ στο πορτοφόλι τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr