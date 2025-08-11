Δέσποινα Καμπούρη: Η κόρη της, Έλενα έγινε 14 ετών και είναι μία κούκλα!

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Δέσποινα Καμπούρη, καθώς ήταν τα γενέθλια της κόρης της.

Η μεγαλύτερη κόρη της Δέσποινας Καμπούρη, Έλενα γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου του 2011. Η δημοσιογράφος που έχει αποκτήσει δυο κόρες από τον γάμο της με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη πολλές φορές μέσα από τα social media μάς δείχνει εικόνες τους και αναφέρεται σε εκείνες με τα πιο τρυφερά λόγια. Είναι μία περήφανη μανούλα και δεν το κρύβει.

Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλια της μεγαλύτερης κόρης της η Δέσποινα Καμπούρη δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από τότε που εκείνη ήταν ακόμη μωρό μέχρι σήμερα και έγραψε, «Ανάσα μου».

Δες πόσο όμορφη είναι η κόρη της Δέσποινας Καμπούρη, Έλενα