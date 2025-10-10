Ποιος Κηφισός; Στην Κίνα το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών

Μπορεί οι Αθηναίοι οδηγοί καθημερινά να ταλαιπωρούνται από την κίνηση και το ατελείωτο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, όμως αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που τράβηξαν εκατομμύρια Κινέζοι την περασμένη Δευτέρα.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι πρωτοφανείς. Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν σε αυτοκινητόδρομο στην επαρχία Ανχούι κατά την επιστροφή εκατομμυρίων Κινέζων από τις οκταήμερες διακοπές τους της «Χρυσής Εβδομάδας», γνωστή και ως η «μεγαλύτερη ανθρώπινη μετακίνηση» στον κόσμο.

This is the traffic in China as millions return to the cities after a week long holiday. pic.twitter.com/sOnh9YxomR — Catch Up (@CatchUpFeed) October 9, 2025

Βίντεο που έχουν κατακλύσει τα social media δείχνουν τον μεγαλύτερο σταθμό διοδίων της χώρας, με 36 λωρίδες, να έχει «πλημμυρίσει» από περισσότερα από 120.000 αυτοκίνητα και μια «θάλασσα» από κόκκινα φώτα φρένων να «πλημμυρίζει» τον αυτοκινητόδρομο. Οι οδηγοί έμειναν ακινητοποιήμενοι στην κίνηση έως και 24 ώρες.

Πλάνα από drone κατέγραψαν τα αυτοκίνητα να κινούνται σε πολλαπλές λωρίδες για να περάσουν από τα διόδια, καταλήγοντας τελικά σε μόνο τέσσερις λωρίδες, δημιουργώντας πρωτοφανές μποτιλιάρισμα.

Η Γιορτή της Σελήνης, μία από τις σημαντικότερες γιορτές στην Κίνα, συνέπεσε φέτος με τις αργίες της Εθνικής Ημέρας, επεκτείνοντας τις διακοπές από την 1η έως την 8η Οκτωβρίου.

In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured.



pic.twitter.com/VmwQmKDS3S — Tansu Yegen (@TansuYegen) October 9, 2025

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν φέτος περίπου 888 εκατ. ταξίδια κατά τη διάρκεια των εορτών, έναντι 765 εκατομμυρίων πέρυσι, όταν η αργία είχε διάρκεια επτά ημερών.

Το τεράστιο μποτιλιάρισμα στον σταθμό διοδίων του Γουζουάνγκ θύμισε σε πολλούς οδηγούς την εξαιρετικά αυξημένη κίνηση της περιόδου του κινεζικού Νέου Έτους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοια περιστατικά στην Κίνα. Το πιο γνωστό συνέβη το 2010, όταν μια κυκλοφοριακή συμφόρηση διάρκειας 12 ημερών παρέλυσε την εθνική οδό Πεκίνου - Θιβέτ.

Στις 14 Αυγούστου 2010, μια σειρά από βλάβες σε φορτηγά προκάλεσε μποτιλιάρισμα άνω των 100 χιλιομέτρων, με χιλιάδες οδηγούς και επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι επί σχεδόν δύο εβδομάδες.