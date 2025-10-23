«Η πρώην μου, μού πρότεινε να έρθω στο First Dates» - Δείτε sneak preview

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην εκπομπή Breakfast@Star προβλήθηκε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο  επεισόδιο του First Dates, που θα μεταδοθεί απόψε στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star. 

First Dates - Άρτεμις σε Γιώργο: «Κι εγώ θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού»

Η Χλόη δήλωσε πως ήρθε στο εστιατόριο της αγάπης για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, αλλά είναι ανοιχτή σε νέες γνωριμίες. Ένα υποψήφιο ζευγάρι δεν είναι εντελώς άγνωστο μεταξύ του, αποδεικνύοντας πως ο κόσμος είναι τελικά πολύ μικρός.

Το First Dates του έφερε ξανά κοντά!

Το First Dates του έφερε ξανά κοντά! 

First Dates - Αριστέα σε Βαγγέλη: «Πονηρός ο βλάχος!»

Ο 47χρονος Κωνσταντίνος παραδέχεται με ειλικρινεία πως: «Η πρώην μου, μού πρότεινε να έρθω στο First Dates». Μία άλλη διαγωνιζόμενη ελπίζει ο άντρας που θα συναντήσει να είναι τρελός σαν κι εκείνη, γιατί με τους «λογικούς δεν το έχει».

«Η πρώην μου, μού πρότεινε να έρθω στο First Dates» - Δείτε sneak preview

First Dates: Η διαγωνιζόμενη που την ελκύει η τρέλα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
