«Η πρώην μου, μού πρότεινε να έρθω στο First Dates» - Δείτε sneak preview

Στην εκπομπή Breakfast@Star προβλήθηκε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του First Dates, που θα μεταδοθεί απόψε στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

Η Χλόη δήλωσε πως ήρθε στο εστιατόριο της αγάπης για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, αλλά είναι ανοιχτή σε νέες γνωριμίες. Ένα υποψήφιο ζευγάρι δεν είναι εντελώς άγνωστο μεταξύ του, αποδεικνύοντας πως ο κόσμος είναι τελικά πολύ μικρός.

Το First Dates του έφερε ξανά κοντά!

Ο 47χρονος Κωνσταντίνος παραδέχεται με ειλικρινεία πως: «Η πρώην μου, μού πρότεινε να έρθω στο First Dates». Μία άλλη διαγωνιζόμενη ελπίζει ο άντρας που θα συναντήσει να είναι τρελός σαν κι εκείνη, γιατί με τους «λογικούς δεν το έχει».

First Dates: Η διαγωνιζόμενη που την ελκύει η τρέλα

