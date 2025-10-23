Φτιάξε σπίτι γύρο, πίτα και sauce - Συνταγή για χειροποίητο πιτόγυρο

Aν είσαι λάτρης του πιτόγυρου αλλά αγχώνεσαι για τις θερμίδες, μία ωραία ιδέα είναι να το φτιάξεις σπίτι σου.

Ο Γιώργος Ρήγας και η Ελένη Χατζίδου

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία υγιεινή συνταγή για πιτόγυρο που δεν στερείται όμως απόλαυσης.

Για το κρέας

• 500 γρ. χοιρινό

• Χυμός από 1 λεμόνι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 1 σκελίδα σκόρδο

• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για την πίτα (flatbread):

• 200 γρ. γιαούρτι

• 200 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• ½ κ.γ. αλάτι





Για τη σως

• 150 γρ. γιαούρτι

• Χυμός από ½ λεμόνι

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. sweet chili sauce ή μέλι

• 1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

• Αλάτι & πιπέρι





Για το πίκλα κρεμμυδιού:

• 1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι

• 50 ml ξίδι

• 50 ml νερό

• 1 κ.σ. ζάχαρη

• ½ κ.γ. αλάτι



Εκτέλεση της Συνταγής

Πίκλα Κρεμμυδιού 1. Σε μικρό κατσαρολάκι βάζεις νερό, ξίδι, ζάχαρη και αλάτι. Ζεσταίνεις μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. 2. Προσθέτεις τις φέτες κρεμμυδιού, ανακατεύεις και αφήνεις σε χαμηλή φωτιά για 3–4 λεπτά. 3. Αφήνεις να κρυώσει. Μπορείς να το αφήσεις και στο ψυγείο για πιο έντονη γεύση. Μαρινάρισμα κρέατος 1. Σε μπολ βάζεις το χοιρινό, λεμόνι, ελαιόλαδο, πάπρικα, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. 2. Ανακατεύεις καλά και αφήνεις 20–30 λεπτά να μαριναριστεί. Ψήσιμο κρέατος 1. Ζεσταίνεις τηγάνι σε δυνατή φωτιά. 2. Ρίχνεις το κρέας σε δόσεις και ψήνεις 3–5 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να καραμελώσει και να μείνει ζουμερό. Παρασκευή πίτας (flatbread) 1. Σε μπολ ανακατεύεις γιαούρτι, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, αλάτι και ελαιόλαδο. 2. Ζυμώνεις μέχρι να γίνει ζύμη απαλή αλλά όχι κολλώδης. 3. Χωρίζεις σε 2–3 μέρη και ανοίγεις σε στρογγυλά ή οβάλ flatbreads. 4. Ζεσταίνεις αντικολλητικό τηγάνι και ψήνεις κάθε πίτα 1–2 λεπτά ανά πλευρά, μέχρι να ροδίσει ελαφρά. Σως 1. Σε μπολ ανακατεύεις όλα τα υλικά για τη σως: γιαούρτι, λεμόνι, ελαιόλαδο, sweet chili, μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. 2. Δοκιμάζεις και προσαρμόζεις τη γεύση. Στήσιμο πιάτου / wrap 1. Ζεσταίνεις την πίτα flatbread. 2. Άλειψε λίγη σως. 3. Βάλε μέσα το χοιρινό γύρο. 4. Πρόσθεσε φέτες πίκλα κρεμμυδιού. 5. Προαιρετικά: λίγη πάπρικα ή φρέσκο μαϊντανό από πάνω.

Δείτε το Breakfast@Star



