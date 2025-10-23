Θρίλερ με τον θάνατο του σκακιστή Ναροντίτσκι - Ερευνούν Ρώσο αντίπαλό του

Σάλος στη διεθνή σκακιστική κοινότητα. H Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία ερευνά τον διάσημο σκακιστή Βλαντιμίρ Κράμνικ για τις δημόσιες επιθέσεις του στον Ντάνιελ Ναροντίτσκι που πέθανε ξαφνικά.

Αναταράξεις προκάλεσε στον κόσμο του σκακιού ο ξαφνικός θάνατος του Αμερικανού γκραν μετρ Ντάνιελ Ναροντίτσκι , σε ηλικία μόλις 29 ετών, καθώς και οι δημόσιες επιθέσεις που είχε δεχτεί το τελευταίο διάστημα από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Βλαντιμίρ Κράμνικ.

Ο Ναροντίτσκι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βόρεια Καρολίνα, με τα αίτια θανάτου να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, φίλοι και θαυμαστές του κάνουν λόγο για διαρκή διαδικτυακό εκφοβισμό που φέρεται να δεχόταν από τον Ρώσο πρώην πρωταθλητή.

Ντάνιελ Ναροντίτσκι / Φωτογραφία αρχείου από βίντεο ΑΡ

Η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE) ανακοίνωσε πως προχωρά σε έρευνα εις βάρος του Κράμνικ, παραπέμποντάς τον στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχίας, προκειμένου να εξεταστούν οι δημόσιες δηλώσεις του, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατο του Ναρόντιτσκι.

Ο πρόεδρος της FIDE, Αρκάντι Ντβόρκοβιτς, δήλωσε πως η υπόθεση θα διερευνηθεί ανεξάρτητα, επισημαίνοντας ότι «τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο άθλημα».

Ντάνιελ Ναρόντιτσκι: Οι κατηγορίες για «κλεψιά» στη δημόσια αντιπαράθεση

Η διαμάχη μεταξύ των δύο παικτών ξεκίνησε το 2023, όταν ο Κράμνικ κατηγόρησε χωρίς αποδείξεις τον Ναρόντιτσκι ότι χρησιμοποιούσε μηχανές σκακιού σε διαδικτυακά τουρνουά. Ο Ρώσος γκραν μετρ συνέχισε για μήνες να κάνει δημόσιες αναρτήσεις για τον αντίπαλό του, αφήνοντας υπαινιγμούς και απειλώντας με νομικές ενέργειες.

Ο Ναρόντιτσκι, σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο του 2024, είχε εκφράσει την ψυχολογική πίεση που βίωνε: «Από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, νιώθω πως κάθε φορά που τα πηγαίνω καλά, οι άνθρωποι υποθέτουν τα χειρότερα για μένα».

Λίγο πριν τον θάνατό του, είχε αναφερθεί ξανά σε live μετάδοση στο Twitch, στο διαρκές bullying που δεχόταν από τον παγκοσμίου φήμης σκακιστή.

O σκακιστής Βλαντιμίρ Κράμνικ / Φωτογραφία αρχείου AP (Hermann J. Knippertz)

Η συμπεριφορά του Κράμνικ έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων από κορυφαίους σκακιστές.

Ο Μάγκνους Κάρλσεν χαρακτήρισε τη στάση του «φρικτή». Ο Νιχάλ Σαρίν δήλωσε ότι ο Κράμνικ «πρέπει να λογοδοτήσει για όσα έκανε». Ο Χικάρου Νακαμούρα, Νο. 2 στον κόσμο, καταφέρθηκε έντονα εναντίον του μέσω livestream.

Ο ίδιος ο Κράμνικ, πάντως, αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί εκφοβισμό και απειλές μετά το περιστατικό. Σε δήλωσή του στο Reuters είπε: «Δεν εκφόβισα ποτέ τον Ντάνιελ, ούτε τον προσέβαλα προσωπικά».

Ντάνιελ Ναρόντιτσκι - Βλαντιμίρ Κράμνικ: Ποιοι είναι οι δύο γκραν μετρ

Ο Ντάνιελ Ναρόντιτσκι υπήρξε παιδί-θαύμα του αμερικανικού σκακιού. Με σπουδές στο Stanford, κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 12 ετών, έγινε γκραν μετρ στα 18 και εξελίχθηκε σε δημοφιλή δάσκαλο και streamer, συγκεντρώνοντας πάνω από 800.000 ακολούθους στο Twitch και το YouTube. Γνωστός για το χιούμορ, τη σεμνότητά του και την αγάπη του για το παιχνίδι, είχε γίνει σύμβολο της νέας γενιάς του σκακιού.

Από την άλλη, ο Βλαντιμίρ Κράμνικ, παραμένει μία εμβληματική φυσιογνωμία. Κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο το 2000, εκθρονίζοντας τον Γκάρι Κασπάροφ, και διατήρησε την κορυφή για σχεδόν επτά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η παρουσία του έχει σημαδευτεί από δημόσιες διαμάχες και αμφιλεγόμενες δηλώσεις.