Θρίλερ με τον θάνατο του σκακιστή Ναροντίτσκι - Ερευνούν Ρώσο αντίπαλό του

Κατηγορίες ότι του ασκούσε διαδικτυακό bullying

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 13:40 Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
23.10.25 , 13:37 Aυτές είναι οι πιο ερωτικές μέρες του Νοεμβρίου
23.10.25 , 13:33 Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
23.10.25 , 13:31 Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων
23.10.25 , 13:28 Φτιάξε σπίτι γύρο, πίτα και sauce - Συνταγή για χειροποίητο πιτόγυρο
23.10.25 , 13:21 Άρια Καλύβα για το «κόψιμο» του «Power Talk»: «Δεν άξιζε στην Τατιάνα»
23.10.25 , 13:10 Πού πηγαίνουν οι βαλίτσες και οι αποσκευές που χάνονται στις πτήσεις;
23.10.25 , 13:06 Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»
23.10.25 , 13:03 Cash or Trash: Θα συγκινήσει η τέχνη του κεντήματος τους αγοραστές;
23.10.25 , 12:54 BYD ATTO 2 DM-i: Τώρα όχι μόνο ηλεκτρικό αλλά και υβριδικό
23.10.25 , 12:51 Release Athens 2026: Ο Moby, στην Πλατεία Νερού
23.10.25 , 12:44 Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
23.10.25 , 12:42 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»
23.10.25 , 12:14 Ματθίλδη Μαγγίρα: «Δεν ξέρω ποια είναι η Παπίλα... Πιπίλα»
23.10.25 , 12:07 Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!
Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»
Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!
Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»
Μαρία Τζομπανάκη: «Είμαι πολύ καλή πεθερά»- Όσα είπε για τη νύφη της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σάλος στη διεθνή σκακιστική κοινότητα. H Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία ερευνά τον διάσημο σκακιστή Βλαντιμίρ Κράμνικ για τις δημόσιες επιθέσεις του στον Ντάνιελ Ναροντίτσκι που πέθανε ξαφνικά. 

Πέθανε ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι - Το τελευταίο βίντεο του διάσημου σκακιστή

Αναταράξεις προκάλεσε στον κόσμο του σκακιού ο ξαφνικός θάνατος του Αμερικανού γκραν μετρ Ντάνιελ Ναροντίτσκι , σε ηλικία μόλις 29 ετών, καθώς και οι δημόσιες επιθέσεις που είχε δεχτεί το τελευταίο διάστημα από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Βλαντιμίρ Κράμνικ.

Ο Ναροντίτσκι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βόρεια Καρολίνα, με τα αίτια θανάτου να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, φίλοι και θαυμαστές του κάνουν λόγο για διαρκή διαδικτυακό εκφοβισμό που φέρεται να δεχόταν από τον Ρώσο πρώην πρωταθλητή.

Ντάνιελ Ναροντίτσκι 

Ντάνιελ Ναροντίτσκι / Φωτογραφία αρχείου από βίντεο ΑΡ

Η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE) ανακοίνωσε πως προχωρά σε έρευνα εις βάρος του Κράμνικ, παραπέμποντάς τον στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχίας, προκειμένου να εξεταστούν οι δημόσιες δηλώσεις του, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατο του Ναρόντιτσκι.

Ο πρόεδρος της FIDE, Αρκάντι Ντβόρκοβιτς, δήλωσε πως η υπόθεση θα διερευνηθεί ανεξάρτητα, επισημαίνοντας ότι «τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο άθλημα».

Ντάνιελ Ναρόντιτσκι: Οι κατηγορίες για «κλεψιά» στη δημόσια αντιπαράθεση

Η διαμάχη μεταξύ των δύο παικτών ξεκίνησε το 2023, όταν ο Κράμνικ κατηγόρησε χωρίς αποδείξεις τον Ναρόντιτσκι ότι χρησιμοποιούσε μηχανές σκακιού σε διαδικτυακά τουρνουά. Ο Ρώσος γκραν μετρ συνέχισε για μήνες να κάνει δημόσιες αναρτήσεις για τον αντίπαλό του, αφήνοντας υπαινιγμούς και απειλώντας με νομικές ενέργειες.

Ο Ναρόντιτσκι, σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο του 2024, είχε εκφράσει την ψυχολογική πίεση που βίωνε: «Από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, νιώθω πως κάθε φορά που τα πηγαίνω καλά, οι άνθρωποι υποθέτουν τα χειρότερα για μένα».

Λίγο πριν τον θάνατό του, είχε αναφερθεί ξανά σε live μετάδοση στο Twitch, στο διαρκές bullying που δεχόταν από τον παγκοσμίου φήμης σκακιστή. 

Βλαντιμίρ Κράμνικ

O σκακιστής Βλαντιμίρ Κράμνικ / Φωτογραφία αρχείου AP (Hermann J. Knippertz)

Η συμπεριφορά του Κράμνικ έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων από κορυφαίους σκακιστές.

Ο Μάγκνους Κάρλσεν χαρακτήρισε τη στάση του «φρικτή». Ο Νιχάλ Σαρίν δήλωσε ότι ο Κράμνικ «πρέπει να λογοδοτήσει για όσα έκανε». Ο Χικάρου Νακαμούρα, Νο. 2 στον κόσμο, καταφέρθηκε έντονα εναντίον του μέσω livestream.

Ο ίδιος ο Κράμνικ, πάντως, αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί εκφοβισμό και απειλές μετά το περιστατικό. Σε δήλωσή του στο Reuters είπε: «Δεν εκφόβισα ποτέ τον Ντάνιελ, ούτε τον προσέβαλα προσωπικά».

Ντάνιελ Ναρόντιτσκι - Βλαντιμίρ Κράμνικ: Ποιοι είναι οι δύο γκραν μετρ

Ο Ντάνιελ Ναρόντιτσκι υπήρξε παιδί-θαύμα του αμερικανικού σκακιού. Με σπουδές στο Stanford, κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 12 ετών, έγινε γκραν μετρ στα 18 και εξελίχθηκε σε δημοφιλή δάσκαλο και streamer, συγκεντρώνοντας πάνω από 800.000 ακολούθους στο Twitch και το YouTube. Γνωστός για το χιούμορ, τη σεμνότητά του και την αγάπη του για το παιχνίδι, είχε γίνει σύμβολο της νέας γενιάς του σκακιού.

Από την άλλη, ο Βλαντιμίρ Κράμνικ,  παραμένει μία εμβληματική φυσιογνωμία. Κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο το 2000, εκθρονίζοντας τον Γκάρι Κασπάροφ, και διατήρησε την κορυφή για σχεδόν επτά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η παρουσία του έχει σημαδευτεί από δημόσιες διαμάχες και αμφιλεγόμενες δηλώσεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΑΡΟΝΤΙΤΣΚΙ
 |
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΚΡΑΜΝΙΚ
 |
BULLYING
 |
ΣΚΑΚΙ
 |
ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top