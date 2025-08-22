Γκαρντ πρώην NBAer στην ομάδα του Ολυμπιακού

Με τις απουσίες των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστα Αντετοκούνμπο λόγω των υποχρεώσεών τους στο Eurobasket 2025, ο Ολυμπιακός αναζήτησε ενισχύσεις για την προετοιμασία του. Το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8), οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την ένταξη του Καλίφα Κουμάτζε, ενός έμπειρου σέντερ ύψους 2,21 μ., στο πρόγραμμα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Φέρνει θηρίο» είναι ο τίτλος στην εφημερίδα «Φως των Σπορ», η οποία σημείωνει ότι «δεν αποκλείεται να παραμείνει στο ρόστερ και για τη συνέχεια, εφόσον δείξει, ότι μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα».

