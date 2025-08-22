Γκαρντ πρώην NBAer στην ομάδα του Ολυμπιακού

Σέντερ ύψους 2,21 μ. στην προετοιμασία της ομάδας του Πειραιά!

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Με τις απουσίες των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστα Αντετοκούνμπο λόγω των υποχρεώσεών τους στο Eurobasket 2025, ο Ολυμπιακός αναζήτησε ενισχύσεις για την προετοιμασία του. Το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8), οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την ένταξη του Καλίφα Κουμάτζε, ενός έμπειρου σέντερ ύψους 2,21 μ., στο πρόγραμμα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Φέρνει θηρίο» είναι ο τίτλος στην εφημερίδα «Φως των Σπορ», η οποία σημείωνει ότι «δεν αποκλείεται να παραμείνει στο ρόστερ και για τη συνέχεια, εφόσον δείξει, ότι μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα».

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

