Κυβέρνηση: Τέλος τα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών

Την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων, ηλικίας κάτω των 15 ετών, στα social media, αλλά και την απαγόρευση πρόσβασης σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών να σε πλατφόρμες online στοιχηματισμού, όπως και πώλησης καπνικών προϊόντων προβλέπει το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Η χώρα μας φιλοφοδοξεί στο τέλος Οκτωβρίου να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επιβάλει περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους.

Η Αυστραλία θα γίνει η πρώτη χώρα η οποία θα απαγορεύσει την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα social media και στις πλατφόρμες διαδικτυακών γνωριμιών στις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να τους προστατεύσει από τη λογαριθμική χειραγώγηση και φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης.

Κινητικότητα σε αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει και στην Ε.Ε. με την την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να δηλώνει ότι «Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Ιταλία δοκιμάζουν το σχέδιο της Κομισιόν για εφαρμογή της ηλικιακής επιβεβαίωσης) στα εθνικά apps τους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα λέγονας ότι «σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία».



Ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε μάλιστα για το ζήτημα σε εκδήλωση για την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή, την οποία διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Αυστραλία, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα στην προσπάθεια να λύσουμε το κύριο πρόβλημα, ή μάλλον την κύρια δικαιολογία που χρησιμοποιούν πάντα οι εταιρείες τεχνολογίας όταν μιλάμε για όρια ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή την επαλήθευση της ηλικίας. Μας λένε: «Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε την πραγματική ηλικία των χρηστών;». Καταρχάς, γνωρίζουν πολύ καλά την ηλικία των χρηστών, επειδή μπορούν να δουν μέσα από το περιεχόμενο. Γνωρίζουν τόσα πολλά για εμάς. Στην πραγματικότητα, έχουν πολύ καλή εικόνα της ηλικίας μας».



