Μαρίνα Σταυράκη για δημοσιογράφους: «Θέλω να στηλιτεύω ό,τι με ενοχλεί»

Το σχόλιο για παλιότερες δηλώσεις της που σχολιάστηκαν πολύ

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Ηρώδειο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου η Μαρίνα Σταυράκη, παρακολουθώντας τη μεγάλη μουσική φιλανθρωπική παράσταση του Τ.Α.Σ.Ε.Η, που ήταν αφιερωμένη στη μουσική και τα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου. 

Μαρίνα Σταυράκη: Η φωτογραφία με εντυπωσιακό μπικίνι στην πισίνα

Mιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τίποτα από όσα έχει πει κατά καιρούς στο δημόσιο λόγο της. 

Μαρίνα Σταυράκη για δημοσιογράφους: «Θέλω να στηλιτεύω ό,τι με ενοχλεί»

«Δε μετανιώνω για αυτά που λέω και πράττω. Εξέφρασα ίσως κάποια δυσαρέσκεια. Θεωρώ ότι κάποιες υπερβολές μπορεί να γίνονται από τους δημοσιογράφους και κάτι το οποίο με ενοχλεί θέλω να το στηλιτεύω», είπε η Μαρίνα Σταυράκη.

Μαρίνα Σταυράκη - Έπεσε θύμα ληστείας: «Έχω δώσει τα ονόματα, τους γνώριζα»

Αφορμή για αυτή την τοποθέτηση στάθηκαν πρόσφατες δηλώσεις της για τις «κίτρινες» ερωτήσεις που κατά καιρούς δέχεται. 

Μαρίνα Σταυράκη για δημοσιογράφους: «Θέλω να στηλιτεύω ό,τι με ενοχλεί»

«Δεν μπορώ τα πολύ “κίτρινα”, παιδιά. Ήρθαμε εδώ πέρα, με ρωτάτε για το τι κάνω, για το μέλλον μου… αυτό το κουτσομπολιό συνέχεια… τι κατάσταση είναι αυτή; Εύχομαι καλή βραδιά, καλή σεζόν σε όλους και ό,τι επιθυμείτε», ήταν η προηγούμενη δήλωση της Μαρίνας Σταυράκη.

Γιώργος Πατούλης: Το «χρυσό» σπίτι κι η αισθητική της πρώην συζύγου του!

θυμίζουμε ότι η Μαρίνα Σταυράκη-Πατούλη έγινε γνωστή μέσω του γάμου της με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, αλλά για την πολυετή της δράση στον χώρο του πολιτισμού και της αυτοδιοίκησης.  

Μία από τις τελεταίες εμφανίσεις της Μαρίνας και του Γιώργου Πατούλη πριν το διαζύγιό τους το 2021

Μία από τις τελεταίες εμφανίσεις της Μαρίνας και του Γιώργου Πατούλη πριν το διαζύγιό τους το 2021 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το ζευγάρι που απέκτησε μαζί έναν γιο τον Αλέξανδρο, πήρε διαζύγιο το 2021. Μετά τον χωρισμό της, επανήλθε στη χρήση του πατρικού της επιθέτου, του «Σταυράκη». Είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη και απασχολεί συχνά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τις δημόσιες εμφανίσεις και τις θέσεις της.

