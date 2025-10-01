Μαρίνα Σταυράκη για δημοσιογράφους: «Θέλω να στηλιτεύω ό,τι με ενοχλεί»

Στο Ηρώδειο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου η Μαρίνα Σταυράκη, παρακολουθώντας τη μεγάλη μουσική φιλανθρωπική παράσταση του Τ.Α.Σ.Ε.Η, που ήταν αφιερωμένη στη μουσική και τα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου.

Mιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τίποτα από όσα έχει πει κατά καιρούς στο δημόσιο λόγο της.

«Δε μετανιώνω για αυτά που λέω και πράττω. Εξέφρασα ίσως κάποια δυσαρέσκεια. Θεωρώ ότι κάποιες υπερβολές μπορεί να γίνονται από τους δημοσιογράφους και κάτι το οποίο με ενοχλεί θέλω να το στηλιτεύω», είπε η Μαρίνα Σταυράκη.

Αφορμή για αυτή την τοποθέτηση στάθηκαν πρόσφατες δηλώσεις της για τις «κίτρινες» ερωτήσεις που κατά καιρούς δέχεται.

«Δεν μπορώ τα πολύ “κίτρινα”, παιδιά. Ήρθαμε εδώ πέρα, με ρωτάτε για το τι κάνω, για το μέλλον μου… αυτό το κουτσομπολιό συνέχεια… τι κατάσταση είναι αυτή; Εύχομαι καλή βραδιά, καλή σεζόν σε όλους και ό,τι επιθυμείτε», ήταν η προηγούμενη δήλωση της Μαρίνας Σταυράκη.

θυμίζουμε ότι η Μαρίνα Σταυράκη-Πατούλη έγινε γνωστή μέσω του γάμου της με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, αλλά για την πολυετή της δράση στον χώρο του πολιτισμού και της αυτοδιοίκησης.

Μία από τις τελεταίες εμφανίσεις της Μαρίνας και του Γιώργου Πατούλη πριν το διαζύγιό τους το 2021 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το ζευγάρι που απέκτησε μαζί έναν γιο τον Αλέξανδρο, πήρε διαζύγιο το 2021. Μετά τον χωρισμό της, επανήλθε στη χρήση του πατρικού της επιθέτου, του «Σταυράκη». Είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη και απασχολεί συχνά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τις δημόσιες εμφανίσεις και τις θέσεις της.