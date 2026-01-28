Καιρίδης στους «Συμφοιτητές»: Η Ελλάδα στη γεωπολιτική αντάρα

Ευρώπη, ΗΠΑ και οι νέες ισορροπίες σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 18:07 Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
28.01.26 , 18:00 Cash or Trash: Ο Στρουγγάρης ενθουσιάζεται με το αντικείμενο του Βασίλη
28.01.26 , 17:43 ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
28.01.26 , 17:30 H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
28.01.26 , 17:25 Ρουμανία: Τα σενάρια για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 17:11 Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
28.01.26 , 16:51 Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
28.01.26 , 16:21 Συγκλονισμένος ο Λεσόρ με την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 16:20 MasterChef: Σε άλλο σπίτι θα μένουν οι 14 νέοι διαγωνιζόμενοι!
28.01.26 , 16:15 Καιρίδης στους «Συμφοιτητές»: Η Ελλάδα στη γεωπολιτική αντάρα
28.01.26 , 15:57 Πυροσβεστική για τη Βιολάντα: Πολύμηνη η διαρροή προπανίου
28.01.26 , 15:49 Βιολάντα: Τι Προβλέπεται Για Τους Σωλήνες Προπανίου
28.01.26 , 15:29 Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»
28.01.26 , 15:28 Cash or Trash: Εντυπωσιακό κομμάτι «κλέβει» την παράσταση σήμερα
28.01.26 , 15:23 Άδεια η εξέδρα των φιλοξενούμενων στη Λιόν με απόφαση ΠΑΟΚ
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Καιρίδης στους «Συμφοιτητές»: Η Ελλάδα στη γεωπολιτική αντάρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές» στο YouTube που προβάλλεται κάθε Τετάρτη, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς άνοιξαν τη συζήτηση σε ένα πεδίο που –όπως φαίνεται– θα καθορίσει τις εξελίξεις και στην Ελλάδα: τις διεθνείς σχέσεις, τις ευρωατλαντικές ισορροπίες και τις νέες γεωπολιτικές αναταράξεις.

Καλεσμένος τους είναι ο Δημήτρης Καιρίδης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο σύστησαν με χιούμορ ως «γκουρού» των διεθνών σχέσεων, όχι μόνο με την πολιτική του ιδιότητα αλλά και ως γνώστης του αντικειμένου.

Καιρίδης στους «Συμφοιτητές»: Η Ελλάδα στη γεωπολιτική αντάρα

Η κουβέντα ξεκίνησε από το βασικό ερώτημα που απασχολεί πλέον πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: πού βρίσκεται η Ελλάδα ανάμεσα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες;

«Πατάμε σε δύο βάρκες;» ήταν το ερώτημα, με τον κ. Καιρίδη να απαντά ότι πράγματι πρόκειται για μια «άσκηση ισορροπίας», η οποία γίνεται δυσκολότερη σε ένα περιβάλλον όπου οι παραδοσιακές σταθερές κλονίζονται.

Σημείο αναφοράς αποτέλεσαν οι κινήσεις και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά το Νταβός. Ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι υπήρξε μια «αναδίπλωση» σε σχέση με τα πιο επιθετικά σενάρια – όπως η στρατιωτική παρέμβαση ή η επιβολή δασμών προς την Ευρώπη – επισημαίνοντας ότι οι αγορές, αλλά και φωνές στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, λειτούργησαν ως ανάχωμα.

Παράλληλα, όμως, ξεκαθάρισε ότι η αλλαγή αφορά περισσότερο την τακτική και όχι τη στρατηγική, καθώς παραμένουν θέματα όπως ο ορυκτός πλούτος της Γροιλανδίας ή άλλες επιλογές που διατηρούν ένταση στο κλίμα.

Χαρακτηριστικά ο κ. Καιρίδης είπε ότι ο Τραμπ «διάλεξε λάθος θέμα», καθώς –αντί να διχάσει– τελικά ένωσε την Ευρώπη.

Ο κ. Καιρίδης σημείωσε ότι ακόμη και πολιτικοί χώροι που συνήθως κινούνται σε αντιευρωπαϊκή γραμμή, όπως τμήματα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, πήραν αποστάσεις, επειδή το ζήτημα της κυριαρχίας και του εδάφους «αγγίζει την καρδιά κάθε εθνικιστή».

Αντίθετα, αν είχε επιλέξει ένα θέμα όπως το μεταναστευτικό, όπου οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι πιο διχασμένες, τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν αλλιώς.

Στη συνέχεια, ο κ. Καιρίδης περιέγραψε τις ευρωατλαντικές σχέσεις ως σχέσεις που περνούν κρίση, εξηγώντας ότι στο «φαντασιακό υποσυνείδητο» των τραμπικών κύκλων η Ευρώπη παρουσιάζεται ως ο «μεγάλος αντίπαλος», συνδεδεμένη με μια εικόνα «woke» ατζέντας, δικαιωματισμού και πολιτικής «πλαδαρότητας». Κάπως έτσι, η Ευρώπη –και μαζί της χώρες όπως η Ελλάδα– μπαίνει στο κάδρο μιας αμερικανικής εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, κάτι που περιπλέκει την ελληνική στρατηγική.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε και τον ρόλο διεθνών οργανισμών. Ο κ. Καιρίδης εξήγησε γιατί η Ελλάδα παραδοσιακά δίνει βάρος στον ΟΗΕ, θυμίζοντας τη σημασία του για το Κυπριακό, αλλά και τη γενικότερη ανάγκη διεθνούς νομιμότητας.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου «δεν αρκεί από μόνη της» ως εθνική στρατηγική, ειδικά σε μια περίοδο «αντάρας», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Χρειάζονται, τόνισε, συμμαχίες, προετοιμασία και ρεαλιστική ανάγνωση των συσχετισμών.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο κ. Καιρίδης έβαλε στο τραπέζι μια κρίσιμη μετατόπιση: με την αποδυνάμωση του Ιράν, διαμορφώνεται ένα νέο δίπολο έντασης, με Ισραήλ και Τουρκία να κοιτάζουν πλέον «κατάματα» ο ένας τον άλλον. Αυτό, όπως είπε, δημιουργεί ταυτόχρονα ευκαιρίες αλλά και κινδύνους για την ελληνική διπλωματία, ειδικά εάν η Ουάσιγκτον επιχειρήσει να «τα βρει» μεταξύ των δύο και αναζητήσει ανταλλάγματα.

Όπως τονίστηκε η ανησυχία είναι να μη βρεθεί η Ελλάδα «στο πιάτο» ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας, μαζί με την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να αποφύγουν το δίλημμα επιλογής – αν και, αν εξαναγκαστούν, το Ισραήλ έχει ισχυρά ερείσματα στο αμερικανικό εσωτερικό.

Το επεισόδιο έκλεισε με μια φράση που έμεινε ως συμπέρασμα: ζούμε σε αντάρα. Και μέσα σε αυτή την αντάρα, η Ελλάδα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ευρωπαϊκή της ταυτότητα και τις ανάγκες ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, κρατώντας ανοιχτούς διαύλους, ενισχύοντας τη θέση της και αποφεύγοντας παγίδες που μπορεί να προκύψουν από τις μεγάλες διεθνείς ανακατατάξεις.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΙ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ
 |
ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ
 |
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top