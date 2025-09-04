«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

Τι δήλωσαν στις κάμερες ο Γιάννης Σμαραγδής και οι πρωταγωνιστές

Καποδίστριας: Η Μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ταινία «Καποδίστριας»: η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025 και στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema.

Novacinema: Ο Σεπτέμβριος φέρνει συναρπαστικές νέες σειρές & νέους κύκλους

Έρχεται η ταινία "Καποδίστριας" 

Έρχεται η ταινία "Καποδίστριας" 
  1. Το σενάριο και την σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος δημιουργός Γιάννης Σμαραγδής
  • Το καστ απαρτίζουν οι Αντώνης Μυριαγκός, Φίνμπαρ Λιντς, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαίρη Βιδάλη, Καίτη Ιμπροχώρη, Παύλος Κοντογιαννίδης Μιχάλης Ιατρόπουλος, Νίκος Κορδώνης, Δημήτρης Δανίκας
  •  H ταινία, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025 από την Tanweer και στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό
  • Πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με γυρίσματα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη, Σούνιο) αλλά και στο εξωτερικό (Ρουμανία, Ελβετία)
  • Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές.

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι συμπαραγωγός στην ταινία «Καποδίστριας» παραγωγής της Αλέξανδρος Φιλμ της οποίας τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στα μέσα του καλοκαιριού. Πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με γυρίσματα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη, Σούνιο) αλλά και στο εξωτερικό (Ρουμανία, Ελβετία). Το σενάριο και την σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Γιάννης Σμαραγδής, ενώ το καστ απαρτίζουν μεταξύ άλλων οι Αντώνης Μυριαγκός (Καποδίστριας), Φίνμπαρ Λιντς (Μέτερνιχ), Τάσος Χαλκιάς (Πρωθυπουργός Σπηλιάδης), Μάξιμος Μουμούρης (Κολοκοτρώνης), Νικορέστης Χανιωτάκης (Νικόδημος), Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη (Ρωξάνδρα), Δημήτρης Γεωργιάδης (Τσάρος Αλέξανδρος), Μαίρη Βιδάλη (Μαντώ Μαυρογένους), Καίτη Ιμπροχώρη (Charlotte de Sor), Παύλος Κοντογιαννίδης (Κουντουριώτης), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης), Νίκος Κορδώνης (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος), Δημήτρης Δανίκας (Κανάρης).

Τον Καποδίστρια υποδύεται ο  Αντώνης Μυριαγκός 

Τον Καποδίστρια υποδύεται ο  Αντώνης Μυριαγκός
Το σενάριο υπογράφει ο Γιάννης Σμαραγδής 
Το σενάριο υπογράφει ο Γιάννης Σμαραγδής 

H ταινία, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025 και στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, είναι αφιερωμένη στον πρώτο Κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας "Καποδίστριας" 

Στην κάμερα των καναλιών Novacinema μίλησαν οι πρωταγωνιστές οι οποίοι αναφέρθηκαν για τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των ρόλων τους, αλλά και για την άψογη συνεργασία τους με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαράγδη. Τόνισαν πόσο σπουδαίος και εμπνευσμένος είναι, καταφέρνοντας να μεταφέρει με μοναδικό τρόπο το όραμά του σε καθέναν από αυτούς, καθοδηγώντας τους με ευαισθησία και επαγγελματισμό.

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

Ο δημιουργός μίλησε γεμάτος συγκίνηση, αναφέρθηκε στο όραμά του για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας. Υπογράμμισε πως η ψυχή και η αφοσίωση των ηθοποιών έδωσαν ζωή σε κάθε σκηνή, μεταφέροντας με βάθος και συναίσθημα το πάθος και την ιστορική σημασία της ταινίας.

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

