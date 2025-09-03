Novacinema: Ο Σεπτέμβριος φέρνει συναρπαστικές νέες σειρές & νέους κύκλους

Συναρπαστικές σειρές που καθηλώνουν θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν καθημερινά τον Σεπτέμβριο οι συνδρομητές της Nova στο Novacinema4, καθώς έρχονται 6 συνολικά νέες σειρές και νέοι κύκλοι! Ξεχωρίζει η μίνι δραματική σειρά του Peacock “Lockerbie: A Search for Truth” με τον Colin Firth που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου (22:00) και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.

Παράλληλα, όλες οι ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι γεμάτες με πρεμιέρες σειρών. Τη Δευτέρα 8/9 (22:00) κάνει πρεμιέρα η μίνι δραματική σειρά «George, Untamed Spirit», την Τρίτη 16/9 (22:00) ξεκινάει η 24η σεζόν της σειράς «Law & Order», την Τετάρτη 17/9 (22:00) κάνει πρεμιέρα η 2η σεζόν της σειράς «Twisted Metal». Από την Πέμπτη 11/9 (22:00) έρχεται η 2η σεζόν της σειράς «Allegiance», ενώ από το Σάββατο 27/9 (22:00) έρχεται η νέα σειρά «The Demon's Fall».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Colin Firth πρωταγωνιστεί στη σειρά «Lockerbie: A Search for Truth» που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου (22:00). Πρόκειται για ένα αληθινό δράμα που εξερευνά πώς ένας πατέρας, καθοδηγούμενος από την αγάπη και την απώλεια, ρισκάρει τα πάντα. Ο Τζιμ Σουάιρ και η αναζήτησή του για δικαιοσύνη μετά τον θάνατο της κόρης του σε μία από τις χειρότερες αεροπορικές τραγωδίες στον κόσμο: τη βομβιστική επίθεση στην πτήση 103 της Pan Am. Μαζί με τον Colin Firth συμπρωταγωνιστούν οι Catherine McCormack, Sam Troughton.

Από την Πέμπτη 11/9 (22:00) έρχεται η 2η σεζόν της αστυνομικής σειράς δράσης «Allegiance» με τους Supinder Wraich, Melanie Papalia, Enrico Colantoni, Toby Levins. Η Σαμπρίνα έχει έξι μήνες για να αποδείξει ότι έχει ό,τι χρειάζεται για να γίνει ντετέκτιβ. Συνεργάζεται με έναν νεοφερμένο συνάδελφο και είναι αποφασισμένη να συλλάβει τον άνδρα παγίδευσε τον πατέρα της για εσχάτη προδοσία.

Η κωμική σειρά δράσης «Twisted Metal» κάνει πρεμιέρα για τη 2η σεζόν την Τετάρτη 17/9 (22:00) με τους Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Will Arnett στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μετά τις αποκαλύψεις στο φινάλε του πρώτου κύκλου, ο Τζον και η Σιωπηλή βρίσκονται να συμμετέχουν στο θανατηφόρο τουρνουά Twisted Metal, ένα σκοτεινό ντέρμπι κατεδάφισης που διοργανώνει ένας μυστηριώδης άντρας, γνωστός ως Καλυψώ.

Η 24η σεζόν της δημοφιλούς αστυνομικής σειράς «Law & Order», ξεκινάει την Τρίτη 16/9 (22:00) με τους Reid Scott, Mehcad Brooks, Hugh Dancy, Sam Waterston. Δραματικές υποθέσεις που αναπαριστούν τις δύο πλευρές του συστήματος της δικαιοσύνης: το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης και τους ντετέκτιβ των ανθρωποκτονιών και την Εισαγγελία.

Από το Σάββατο 27/9 (22:00) έρχεται η νέα αστυνομική δραματική σειρά «The Demon's Fall». Ένα μυστηριώδες πτώμα αναδύεται από ένα ποτάμι, με παράξενες λεπτομέρειες να έρχονται στο φως: κανένα ίχνος, μάτια προβάτων αντί για ανθρώπινα, και ένας τυφλός Μουσουλμάνος που αναφέρει τον Διάβολο. Ο θανών σχετιζόταν με τη διακίνηση προσφύγων.

Τη Δευτέρα 8/9 (22:00) κάνει πρεμιέρα η μίνι δραματική σειρά «George, Untamed Spirit» που είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe. Το 1831, μια γυναίκα διαφεύγει από τον κακοποιητικό γάμο της, μετακομίζει στο Παρίσι υπό ανδρικό ψευδώνυμο και αμφισβητεί τα έμφυλα πρότυπα φορώντας ανδρικά ρούχα, έχοντας σχέσεις με άνδρες και προωθώντας τα δικαιώματα των γυναικών μέσω της γραφής της

