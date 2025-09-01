Νova: Το Κ-Drama είναι εδώ με 6 συναρπαστικές κορεατικές σειρές

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών & media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η THEMA, μέλος του Ομίλου Canal+, ανακοινώνουν τη διετή συμφωνία για την πρώτη διάθεση 6 κορεατικών σειρών, που αποτελούν το φαινόμενο Κ-Drama, στην πλατφόρμα EON, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«O Μελισσοκόμος» Jason Statham στη Sunday Premiere της Nova!

Η Nova, μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με την THEMA για την επιμέλεια και την προβολή υψηλής ποιότητας διεθνούς περιεχομένου, προσφέρει στους συνδρομητές της από αυτό τον Σεπτέμβριο στην κατηγορία EON Box Sets, τις σειρές «Through The Darkness», «Missing: The Other Side», «Blind», «The King of Pigs», «Evillive» και την πρώτη σεζόν του «Taxi Driver», καλύπτοντας διαφορετικά είδη και με δημιουργούς υψηλού κύρους όπως οι CJENM, SBS και Studio Genie. Η μοναδική αφήγηση και η υψηλή παραγωγική ποιότητα έχουν οδηγήσει τις κορεατικές σειρές σε παγκόσμια επιτυχία, δημιουργώντας το φαινόμενο που έχει όνομα και λέγεται K-Drama.
Η Camille Mury Decouflet, EMEA Distribution Manager στη THEMA τόνισε: «Η συγκεκριμένη πρεμιέρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μακροχρόνια συνεργασία της THEMA με τη Nova και για την ενίσχυση της διανομής κορεατικών σειρών στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε αυτές τις πέντε υψηλής ποιότητας παραγωγές από τη Νότια Κορέα στους συνδρομητές της Nova. Θα προσφέρουν αγωνία, σασπένς και δράση σε όλους τους θεατές και πιστεύουμε ότι θα γνωρίσουν την ίδια επιτυχία που έχουν ήδη κατακτήσει παγκοσμίως».

Νova: Το Κ-Drama είναι εδώ με 6 συναρπαστικές κορεατικές σειρές

Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media επισήμανε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την προσθήκη κορεατικών σειρών στην πλατφόρμα EON της Nova. Στόχος μας παραμένει να είμαστε οι πρώτοι που προσφέρουμε περιεχόμενο κορυφαίας ποιότητας στους συνδρομητές της Nova, παρακολουθώντας τις νέες διεθνείς τάσεις, είτε πρόκειται για ανερχόμενες, είτε για καθιερωμένες, είτε για καινοτόμες μορφές ψυχαγωγίας. Η επέκταση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία μας με την THEMA, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας για premium προτάσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου».

Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα


Σχετικά με τη THEMA:

Η THEMA, μέλος του Ομίλου CANAL+, διανέμει και παράγει συνδρομητικά τηλεοπτικά κανάλια, FAST TV κανάλια, YouTube κανάλια και non-linear περιεχόμενο σε παρόχους καλωδιακής, IPTV, DTH, καθώς και για mobile πακέτα και OTT. Δραστηριοποιείται παγκοσμίως χάρη στις θυγατρικές της στο εξωτερικό και στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει περισσότερα από 180 τηλεοπτικά κανάλια και SVOD/VOD/OTT υπηρεσίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Έχει χτίσει ισχυρές συνεργασίες με σημαντικές πλατφόρμες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ/Λατινική Αμερική, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στη διανομή περιεχομένου, τη διαμόρφωση πακέτων και τη στρατηγική μάρκετινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.thematv.com


Σχετικά με τη Nova:

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών κινητής & σταθερής

τηλεφωνίας, ευρυζωνικού internet, συνδρομητικής τηλεόρασης και τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ICT), που εξελίσσεται συνεχώς για να προσφέρει ακόμα περισσότερα. Η Nova προχωρά με την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2027, για την ανάπτυξη δικτύου 5G, την επέκταση του οπτικού δικτύου (FTTH) και υπηρεσιών premium Pay-TV. Η Nova μεταμορφώνει την ψηφιακή εμπειρία ιδιωτών και επιχειρήσεων, παρέχοντας πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με εξαιρετική εμπειρία πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.nova.gr.

