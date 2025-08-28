Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα

Aνταποκρίσεις από την κριτικό κινηματογράφου Πόλυ Λυκούργου

Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα
Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα – υπερθέαμα για την Biennale και την εμβληματική Kim Novak καθώς και ανταποκρίσεις από την Πόλυ Λυκούργου.

Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα

Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα

Από 1-7 Σεπτεμβρίου στο Novacinema2 κάθε βράδυ από τις 22:00 θα προβάλλονται 2 ταινίες back-to-back που έχουν διακριθεί ή ήταν υποψήφιες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Παράλληλα και η Classic Zone (κάθε Κυριακή στις 17.00) στο Novacinema2 θα είναι αφιερωμένη στην μοναδική Kim Novak η οποία θα τιμηθεί στο φετινό 82ο Φεστιβάλ με το Golden Lion for Lifetime Achievement – 4 ταινίες της δεκαετίας του 1950 με την Αμερικανίδα star και στο πλευρό θρυλικά ονόματα όπως Frank Sinatra, Jack Lemon, Rita Hayworth

Σε καθημερινή βάση, η κριτικός κινηματογράφου της Nova, Πόλυ Λυκούργου θα μεταφέρει όλα τα νέα και το κλίμα με καθημερινές ανταποκρίσεις στα Social Media των καναλιών Novacinema.

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε τις αγαπημένες σας ταινίες, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Η Nova και φέτος πάει Βενετία και προσφέρει τον Σεπτέμβριο μεγάλα κινηματογραφικά αφιερώματα στις οθόνες των συνδρομητών της με αφορμή το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας! Από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου οι σινεφίλ θα απολαμβάνουν στο Novacinema2 κάθε βράδυ από τις 22:00 2 ταινίες back-to-back που έχουν διακριθεί ή ήταν υποψήφιες στη Biennale Βενετίας. Παράλληλα στο πλαίσιο της Classic Zone που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 17.00 στο Novacinema2 θα προβληθούν οι κλασικές ταινίες της δεκαετίας του 1950 «Pushover» (7/9), «Pal Joey» (14/9), «Middle of the night» (21/9), και «Bell, book & candle» (28/9) με πρωταγωνίστρια την μοναδική Kim Novak η οποία θα τιμηθεί στο φετινό 82ο Φεστιβάλ με το Golden Lion for Lifetime Achievement. Ταυτόχρονα, σε καθημερινή βάση, η κριτικός κινηματογράφου της Nova, Πόλυ Λυκούργου θα μεταφέρει όλα τα νέα και το κλίμα με καθημερινές ανταποκρίσεις στα Social Media των καναλιών Novacinema.

Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας διοργανώνεται από τη La Biennale di Venezia και τελεί υπό τη διεύθυνση του Alberto Barbera και θα πραγματοποιηθεί στο Λίντο της Βενετίας από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2025. Το Φεστιβάλ αναγνωρίζεται επίσημα από τη FIAPF (Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Παραγωγών Ταινιών). Στόχος του Φεστιβάλ είναι η ευαισθητοποίηση και η προώθηση του διεθνούς κινηματογράφου σε όλες του τις μορφές – ως τέχνη, ψυχαγωγία και βιομηχανία – με πνεύμα ελευθερίας και διαλόγου.

Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα

Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα

Το Novacinema2 έχει ετοιμάσει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με ταινίες που διακρίθηκαν ή ήταν υποψήφιες και έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν:

Δευτέρα 1/9: 22:00 In the Valley of Elah (Στην Κοιλάδα του Ηλά), 00:10 Memory

Τρίτη 2/9: 22:00 Τhe Sitting Duck (Εύκολος Στόχος), 00:10 L'evenement (Tο Γεγονός)

Τετάρτη 3/9: 22:00 Priscilla, 00:00 Dogman

Πέμπτη 4/9: 22:00 Spencer, 00:00 Valeria is Getting Merried (Η Βαλέρια Παντρεύεται)

Παρασκευή 5/9: 22:00 The Teachers' Lounge (Στο Γραφείο Καθηγητών), 23:45 Tinker, Tailor, Soldier, Spy

Σάββατο 6/9: 22:00 One from the Heart (Μια Μέρα, ένας Έρωτας), 23:40 The Sitting Duck (Εύκολος Στόχος) ü Κυριακή 7/9: 22:00 Finalmente L'alba, 00:10 Priscilla

Η Nova και φέτος στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα

Παράλληλα, η Classic Zone του Σεπτεμβρίου θα προσφέρει μοναδικές ασπρόμαυρες κινηματογραφικές στιγμές της δεκαετίας του 1950 με πρωταγωνίστρια την Kim Novak. Κάθε Κυριακή (17:00) στο Novacinema2 οι συνδρομητές θα απολαύσουν:

7/9: Την αστυνομική ταινία «Pushover» με τους Kim Novak, Fred MacMurray, Dorothy Malone σε σκηνοθεσία του Richard Quine. Ένας αστυνομικός παγιδεύεται σε επικίνδυνη συμφωνία όταν ερωτεύεται μια γυναίκα κατηγορούμενη για ληστεία. Καθώς τα όρια θολώνουν, διακινδυνεύει την καριέρα του στον βωμό της εξαπάτησης και του πάθους.

14/9: Το μιούζικαλ «Pal Joey» που προτάθηκε για 4 Oscar με τους Kim Novak, Frank Sinatra, Rita Hayworth σε σκηνοθεσία του George Sidney. Όταν ο γοητευτικός Τζόι γνωρίζει την πλούσια χήρα Βέρα, όλα δείχνουν πως βρήκε το ιδανικό ταίρι. Η συνάντησή του όμως με την όμορφη Λίντα θα του χαλάσει τα σχέδια.

21/9: Τη δραματική ταινία «Middle of the Night» με τους Kim Novak, Fredric March, Lee Grant σε σκηνοθεσία του Delbert Mann. Ένας επιχειρηματίας γύρω στα 50 ερωτεύεται την 24χρονη γραμματέα του, αλλά, καθώς η σχέση εξελίσσεται, πρέπει να αντιμετωπίσουν την κριτική από φίλους και συγγενείς, καθώς και τις δικές τους ανασφάλειες.

28/9: Την κωμωδία «Bell, book & candle» («Ήρθες αργά αγάπη μου») με τους Kim Novak, Jack Lemmon, James Stewart σε σκηνοθεσία του Richard Quine. Μια σύγχρονη μάγισσα κάνει ξόρκι στον γείτονά της για να σαμποτάρει τον αρραβώνα του, αλλά ερωτεύεται κι εκείνη, κι αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στην αγάπη και τις μαγικές δυνάμεις της.

Για ακόμα μία χρονιά, η Πόλυ Λυκούργου κριτικός κινηματογράφου της Nova, θα βρίσκεται στη Βενετία και θα σας μεταφέρει όλη την ατμόσφαιρα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου με καθημερινές ανταποκρίσεις μέσα από τα social media των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema. Θα σας παρουσιάσει ποιες ταινίες θα πρωταγωνιστήσουν φέτος, θα μάθετε όλα όσα γίνονται μέσα κι έξω από τις αίθουσες και θα απολαύστε στιγμιότυπα με τους λαμπερούς καλεσμένους του φεστιβάλ!

Απόλαυσε τα αφιερώματα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

82Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
 |
NOVA
