«O Μελισσοκόμος» Jason Statham στη Sunday Premiere της Nova!

Δείτε την ταινία δράσης στο Novacinema1, την Κυριακή 31/8 στις 22:00

29.08.25 , 12:13 «O Μελισσοκόμος» Jason Statham στη Sunday Premiere της Nova!
«O Μελισσοκόμος» Jason Statham στη Sunday Premiere της Nova!
Την ταινία δράσης «The Beekeeper» («Ο Μελισσοκόμος», 2024, διάρκειας 98’) με τους Jason Statham, Jeremy Irons, Josh Hutcherson σε σκηνοθεσία του David Ayer θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

«O Μελισσοκόμος» Jason Statham στη Sunday Premiere της Nova!

 Ένας ήσυχος άνδρας ξεδιπλώνει τις φονικές του ικανότητες για να διαλύσει μια ισχυρή οργάνωση, όταν μια σκληρή απάτη τον οδηγεί σε προσωπική τραγωδία και αποκαλύπτει μια τεράστια συνωμοσία. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 31/8 (22:00)!

«O Μελισσοκόμος» Jason Statham στη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

«O Μελισσοκόμος» Jason Statham στη Sunday Premiere της Nova!

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
 

