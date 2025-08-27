Βάσια Κωσταρά: Οι εκπλήξεις για τα γενέθλιά της & οι 4 διαφορετικές τούρτες

Βάσια Κωσταρά: Τα βίντεο που δημοσίευσε στο instagram με αφορμή τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της γιόρτασε με συγγενείς και φίλους η Βάσια Κωσταρά. Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας έγινε 39 χρόνων στις 23 Αυγούστου και σήμερα δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από τις εκπλήξεις που δέχτηκε αυτήν την ξεχωριστή μέρα. Mάλιστα, έσβησε κεράκια όχι σε μία, όχι σε δύο... αλλά σε τέσσερις διαφορετικές τούρτες.

Τα κεράκια στην πρώτη τούρτα τα έσβησε με τον μπαμπά της, Nίκο, με τον οποίο έχουν γενέθλια την ίδια μέρα.

Η σοκολατένια τούρτα τους έγραφε «Happy Birthday Nikos & Vassia», με το στιγμιότυπο να δείχνει μπαμπά και κόρη να τραγουδάνε καθώς κρατούσαν την τούρτα γενεθλίων τους στα χέρια.

Η δεύτερη τούρτα ήταν λευκή, με την έκπληξη να λαμβάνει χώρα στο γραφείο της σχεδιάστριας, το οποίο ήταν γεμάτο με μπαλόνια σε ροζ, λευκό και ασημί χρώμα.

Η έκπληξη στο γραφείο της Βάσιας Κωσταρά για τα γενέθλιά της/ Instagram

Η Βάσια Κωσταρά έσβησε κεράκια και σε βραδινές εξόδους με τους φίλους. Σε βίντεο απαθανατίζεται να σβήνει κεράκια σε γλυκό ζελέ και σε άλλο κεράκια σε μια τούρτα γεμάτη με κεράσια.

H Βάσια Κωσταρά έσβησε κεράκια και σε γλυκό ζελέ/ instagram

H τέταρτη τούρτα της Βάσιας Κωσταρά ήταν γεμάτη με κεράσια στην κορυφή/ instagram

«What truly matters #thankyou #birthdaygirl», έγραψε στη λεζάντα του carousel των φωτογραφιών και βίντεο που δημοσίευσε από τα γενέθλιά της. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και διάφορες στιγμές με φίλες και φίλους, όπως βουτιές από σκάφος, κρασάκι στην παραλία και χοροί.

Η Βάσια Κωσταρά σπούδασε στο London School of Economics, όμως στα 28 της, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μόδα που τόσο αγαπά, δημιουργώντας το δικό της brand, «Vassia Kostara». Οι καλοκαιρινές συλλογές της χαρακτηρίζονται από αέρινα bohemian κομμάτια με ιδιαίτερα και μοναδικά prints. Η αισθητική της αγαπήθηκε και από πολλά γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα, που επιλέγουν να φορούν τις δημιουργίες της.