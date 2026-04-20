Αποθέωση για Παπαλουκά, Πρίντεζη, Σάμαρη και Νικολαΐδη στο Mind the Game

Όσα έγιναν στη συζήτηση Building legends

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Αθλητικα
Δείτε το βίντεο του star.gr από το Mind the Game
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πρώτο πάνελ του συνεδρίου Mind the Game, του πρώτου μεγάλο συνέδριο για τον αθλητισμό και την ψυχική υγεία, την... αυλαία άνοιξαν οι Ανδρέας Σάμαρης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Γιώργος Πρίντεζης και Ντέμης Νικολαΐδης, με συντονιστή της κουβέντας, τον Μιχάλη Τσόχο!

Κατά την είσοδό τους στη σκηνή του Ωδείου Αθηνών και την ενότητα Building Legends, οι τέσσερις θρύλοι του αθλητισμού της Ελλάδας γνώρισαν την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στην αίθουσα. Άπαντες σηκώθηκαν όρθιοι και τους χειροκρότησαν, χαρίζοντας μια ιδιαίτερη στιγμή.

Οι καταξιωμένοι αθλητές απάντησαν πως είναι η ζωή έξω από τις γραμμές ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, έξω από το παρκέ, μακριά από τον στίβο; Πως είναι να δημιουργείς περιεχόμενο και να σε γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όταν κλείνουν τα φώτα να μένεις μόνος με τον εαυτό σου; Πως μπορεί ένας επιστήμονας να πατήσει ένα... κουμπί και να βρεθεί ξανά πίσω στην καθημερινότητά του;

Η Κατερίνα Καραγιάννη βρέθηκε στο αθλητικό συνέδριο και κατέγραψε όσα ειπώθηκαν. Ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο οποίος μίλησε για το ζήτημα της ψυχικής υγείας στον πρωταθλητισμό, αναφέροντας πως «δεν υπάρχει καμία ψυχική υγεία» σε αυτό το επίπεδο. «Αφού μιλάμε για την ψυχική υγεία και τον πρωταθλητισμό, να πω κάτι εδώ. Δεν υπάρχει καμία ψυχική υγεία στον πρωταθλητισμό . Είναι δυο έννοιες τελείως αντίθετες. Είναι κόντρα, το ένα είναι από τη μια πλευρά, το άλλο από την άλλη», είπε.

Στο συνέδριο συμμετάσχουν κορυφαίες προσωπικότητες του χώρου αλλά και θεσμικές φωνές, με στόχο να μοιραστούν εμπειρίες και οπτικές γύρω από την πίεση της επίδοσης, τη διαχείριση της επιτυχίας και την επόμενη ημέρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MIND THE GAME
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ
 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΜΑΡΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
 |
ΝΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top