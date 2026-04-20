Μπήλιου: H Σύνοδος Άρη- Ερμή- Κρόνου & τα 4 ζώδια που πρέπει να προσέχουν

Απαιτητική και κάπως «εκρηκτική» είναι η σημερινή μέρα αστρολογικά, με την τριπλή Σύνοδο Άρη – Ερμή – Κρόνου στον Κριό, όπως περιέγραψε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, σήμερα.

Αυτή η έντονη όψη βάλλει πιο πολύ τα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς, Αιγόκερους και κυρίως αυτούς που έχουν γεννηθεί στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου.

«Είχαμε πει ότι η εβδομάδα μετά το Πάσχα, από τις 13 μέχρι τις 20 του μηνός, θα ήταν η πιο απαιτητική εβδομάδα του Απριλίου. Θεωρώ ότι σταδιακά, από περίπου το μέσον της εβδομάδας και μετά, κάπως τα πράγματα θα είναι λίγο πιο ήπια. Δε θα έχουμε αυτές τις πολύ έντονες όψεις», είπε αρχικά η αστρολόγος.

«Η σημερινή όψη, αυτή η τριπλή σύνοδος Ερμή-Άρη-Κρόνου, καλώς ή κακώς, βάλλει πιο πολύ τα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς, Αιγόκερους. Αυτούς όμως που έχουν γενέθλια στο πρώτο δεκαήμερο, στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου. Η Ελένη (Χατζίδου) είναι μέσα σε αυτούς, συμπεριλαμβάνεται», ανέφερε σχολιάζοντας την απουσία της παρουσιάστριας από τη σημερινή εκπομπή, για λόγους υγείας.

Συνεπώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου, λίγο πιο προσεκτικοί τις πρώτες μέρες της τρέχουσας εβδομάδας, πρέπει να είναι οι γεννημένοι:

στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου (τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Κριού )

(τέλος του πρώτου δεκαημέρου του ) στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου (τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Καρκίνου )

(τέλος του πρώτου δεκαημέρου του ) στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου (τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Ζυγού)

(τέλος του πρώτου δεκαημέρου του στα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου (τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Αιγόκερου)

«Είναι οι όψεις αρκετά επιβαρυντικές. Και όταν λέω προσεκτικά, εννοώ σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό έχει να κάνει με την υγεία είτε με τις σχέσεις είτε με τη δουλειά. Είναι πιεστικές μέρες. Πολλές φορές, ξέρετε, και το άγχος, η πίεση που νιώθουμε, σωματοποιείται. Υπάρχουν κάποια ζώδια που σωματοποιούν πιο εύκολα από τα άλλα το άγχος και το στρες. Γι' αυτό προσέξτε έτσι λίγο περισσότερο», επισήμανε η αστρολόγος.

Οι τρεις σημαντικές πλανητικές αλλαγές αυτής της εβδομάδας

Τέλος, αναφέρθηκε στις τρεις πλανητικές αλλαγές που θα συμβούν αυτήν την εβδομάδα.

«Σήμερα είναι η πρώτη. Ο Ήλιος αφήνει τον Κριό, θα προχωρήσει στο ζώδιο του Ταύρου. Ξεκινούν τα γενέθλια των Ταύρων.

Η Αφροδίτη αφήνει το ζώδιο του Ταύρου και προχωρά στους Διδύμους. Αυτό θα συμβεί την Παρασκευή.

Και η πιο σημαντική πλανητική αλλαγή, όχι μόνο του Απριλίου, αλλά και όλης της χρονιάς, είναι ότι ο Ουρανός προχωρά στο ζώδιο των Διδύμων. Και είναι σημαντική, γιατί ο Ουρανός δεν αλλάζει κάθε τρεις και λίγο ζώδιο. Αλλάζει κάθε μία 7ετία. Άρα προχωρά στο ζώδιο των Διδύμων στο τέλος της εβδομάδας και θα μείνει εκεί για τα επόμενα 7 χρόνια», κατέληξε η Άση Μπήλιου.

