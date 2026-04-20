Σαρλίζ Θερόν: H νύχτα που η μαμά της σκότωσε τον πατέρα της για να τη σώσει

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η 50χρονη χολυγουντινή ηθοποιός, Σαρλίζ Θερόν, προχώρησε σε μια καθηλωτική εξομολόγηση για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της, προκειμένου να τη σώσει.

Όπως εξήγησε στη συνέντευξή της στους New York Times, το οδυνηρό περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουνίου του 1991, όταν εκείνη ήταν 15 χρόνων. Ο μεθυσμένος πατέρας της, Τσαρλς Θερόν, απείλησε την ίδια και τη μητέρα της, Γκέρντα, με όπλο στο σπίτι τους στη Νότια Αφρική. Η μητέρα της πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε πρώτη.

H Σαρλίζ Θερόν στο Λας Βέγκας, τον Σεπτέμβριο του 2025 (AP Photo/David Becker)

Όλα ξεκίνησαν όταν το μοναχοπαίδι του ζευγαριού, η ανήλικη τότε Σαρλίζ, μπήκε στο σπίτι του θείου της χωρίς να χαιρετήσει καθώς βιαζόταν να πάει στο μπάνιο. Ο πατέρας της και ο θείος της, που έπιναν αλκοόλ εκείνη την ώρα, εξέλαβαν τη βιασύνη της ως αγένεια.

Η Σαρλίζ Θερόν επέστρεψε στο σπίτι με τη μητέρα της, γνωρίζοντας πως ο πατέρας της ήταν πολύ θυμωμένος μαζί της. Ζήτησε από τη μητέρα της να πει ότι κοιμόταν για να αποφύγει την αντιπαράθεση μαζί του, όταν θα επέστρεφε.

H Σαρλίζ Θερόν με τη μητέρα της, Gerda, τον Απρίλιο του 2019 (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

«Φεύγοντας από το σπίτι, ήξερα ότι κάτι ήταν απλώς διαφορετικό. Το ήξερε κι αυτή», εξομολογήθηκε.

«Μπήκα στο δωμάτιό μου κι έσβησα τα φώτα. Φοβήθηκα. Το παράθυρό μου έβλεπε στην είσοδο και μπορούσα να καταλάβω το επίπεδο θυμού, απογοήτευσης ή δυστυχίας από τον τρόπο που μπήκε με το αυτοκίνητο. Ο τρόπος που μπήκε με το αυτοκίνητο σε εκείνο το σπίτι εκείνο το βράδυ, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Ήξερα απλώς ότι κάτι κακό θα συνέβαινε», περιέγραψε.

Όταν έφτασε ο πατέρας της στο σπίτι, «μπήκε» πυροβολώντας μέσα από τις ατσάλινες πόρτες, κάτι συνηθισμένο στη Νότια Αφρική εκείνη την εποχή, όπως είπε, «γιατί αυτό είναι το είδος της βίας που ζούσαμε».

Πυροβόλησε τις σιδερένιες πόρτες για να μπει στο σπίτι, καθιστώντας σαφές πως θα μας σκότωνε

«Ο αδελφός του ήταν μαζί του. Ξέραμε ότι ήταν σοβαρό κι έτσι όταν έσπασε η πρώτη πόρτα, η μητέρα μου έτρεξε στο χρηματοκιβώτιο για να πάρει το όπλο της. Μπήκε στην κρεβατοκάμαρά μου. Οι δυο μας κρατούσαμε την πόρτα με τα σώματά μας, επειδή δεν υπήρχε κλειδαριά. Και αυτός απλώς έκανε ένα βήμα πίσω και άρχισε να πυροβολεί μέσα από την πόρτα. Και θα ακουστεί τρελό, αλλά ούτε μια σφαίρα, δε μας πέτυχε», περιέγραψε.

H Σαρλίζ Θερόν με τη μητέρα της, Gerda, σε αγώνα NBA, το 2012 (AP Photo/Jason Redmond)

«Το μήνυμα ήταν πολύ σαφές. Θα σε σκοτώσω απόψε. Νομίζεις ότι δεν μπορώ να μπω από αυτή την πόρτα; Κοίτα με. Θα πάω στο χρηματοκιβώτιο. Θα πάρω το κυνηγετικό όπλο. Περπάτησε προς το χρηματοκιβώτιο και η μαμά μου άνοιξε την πόρτα, ενώ ο αδερφός στεκόταν ακόμα εκεί. Ο αδερφός του έτρεξε στον διάδρομο και πυροβόλησε. Μια σφαίρα που εξοστρακίστηκε επτά φορές, τον πέτυχε στο χέρι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Μετά ακολούθησε τον πατέρα μου, ο οποίος μέχρι τότε άνοιγε το χρηματοκιβώτιο για να βγάλει περισσότερα όπλα και τον πυροβόλησε», εξομολογήθηκε.

Η μητέρα της δεν αντιμετώπισε κατηγορίες, καθώς βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Η ιστορία αυτή δε «στοιχειώνει» πια τη χολυγουντιανή ηθοποιό και θέλει να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους, ώστε να μη νιώθουν μόνοι.

H Σαρλίζ Θερόν με τη μητέρα της, Gerda, στα βραβεία Oscar το 2013 (Photo by John Shearer/Invision/AP)

«Δυστυχώς, αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη ιστορία. Αυτά τα πράγματα είναι διαδεδομένα σε πολλά σπίτια. Οι γυναίκες υφίστανται πραγματικά μια πολύ άδικη μεταχείριση, ακόμη και σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν το παίρνει στα σοβαρά, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και δεν νομίζω ότι κανείς πήρε στα σοβαρά τη μητέρα μου. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να συζητούνται γιατί κάνουν τους άλλους ανθρώπους να μην αισθάνονται μόνοι. Όταν μας συνέβη αυτό, νόμιζα ότι ήμασταν οι μόνοι άνθρωποι. Δε με στοιχειώνουν πια αυτά τα πράγματα», κατέληξε.

Η Σαρλίζ Θερόν έχει εκφράσει ένθερμα τη στήριξή της σε γυναίκες που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία κι έχει συμμετάσχει ενεργά σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.