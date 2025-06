Δήλωση «βόμβα» Μασκ: Ο Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται στη λίστα Επστάιν

Βαθαίνει το ρήγμα στις σχέσεις Μασκ και Τραμπ που όπως φαίνεται οδηγούνται πλέον σε «πόλεμο». Ο Μασκ έριξε μια μεγάλη «βόμβα», κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι περιλαμβάνεται στη λίστα του παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν.

«Ο Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν. Γι' αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Στη συνέχεια έγραψε: «Σημειώστε αυτή την ανάρτηση για το μέλλον. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί».

Mark this post for the future. The truth will come out. — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

«Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια καλή σχέση»

Είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση των δύο ισχυρών ανδρών σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

«Κοιτάξτε, ο Έλον κι εγώ είχαμε εξαιρετική σχέση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια. Έμεινα έκπληκτος» δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Μασκ στο νομοσχέδιό του.

Σχετικά με το επίμαχο φορολογικό νομοσχέδιο, ο Τραμπ τόνισε πως του κάνει εντύπωση η στάση του Έλον Μασκ καθώς όπως ανέφερε γνώριζε καλύτερα από τον καθένα τις πτυχές του συγκεκριμένου νόμου.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Έλον. Τον έχω βοηθήσει πολύ. Ήξερε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου καλύτερα από οποιονδήποτε εδώ μέσα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ξαφνικά, όμως, απέκτησε πρόβλημα - και το πρόβλημα αυτό εμφανίστηκε μόνο όταν έμαθε ότι πρόκειται να μειώσουμε την υποχρεωτική ποσόστωση για τα ηλεκτρικά οχήματα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, κάτι που δεν άφησε αναπάντητο ο Έλον Μασκ.

«Ψευδές. Αυτό το νομοσχέδιο δεν μου παρουσιάστηκε ούτε μία φορά και ψηφίστηκε μέσα στη νύχτα τόσο γρήγορα, που σχεδόν κανείς στο Κογκρέσο δεν πρόλαβε καν να το διαβάσει!», απάντησε μέσω ανάρτησης στο Χ ο Μασκ, διαψεύδοντας τα όσα ανέφερε ο Τραμπ.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έκανε όμως λόγο και για «αχαριστία» από πλευράς Τραμπ.

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα έλεγχαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι Ρεπουμπλικάνοι θα ήταν 51 – 49 στη Γερουσία. Τέτοια αχαριστία», έγραψε ο Μασκ, απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ.

Στη συνέχεια ήρθε η ανάρτηση Μασκ για εμπλοκή Τραμπ στη λίστα Επστάιν, σηματοδοτώντας την κλιμάκωση της κόντρας των δύο ανδρών.

