Οι επώνυμοι και τα ιδιαίτερα αντικείμενα που έφεραν στο Cash or Trash!

Δείτε το βίντεο με τα Αντικείμενα που έφεραν επώνυμοι πωλητές στο Cash or Trash

Το Cash or Trash στο Star έχει κερδίσει εδώ και πέντε τηλεοπτικές σεζόν το ελληνικό κοινό, όχι μόνο χάρη στα μοναδικά αντικείμενα που δημοπραττούνται, αλλά και λόγω των επώνυμων προσωπικοτήτων που φέρνουν τα πολύτιμα αντικείμενα τους προς πώληση.

Μάρω Κοντού: Η δημιουργία που πούλησε για καλό σκοπό

Η παρουσία της Μάρως Κοντού στο Cash or Trash αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα επεισόδια της εκπομπής. Η αγαπημένη ηθοποιός, γνωστή για την πλούσια καριέρα της στο θέατρο και τον κινηματογράφο, εμφανίστηκε ως πωλήτρια με έναν ιδιαίτερο και προσωπικό σκοπό.

Έφερε προς πώληση έναν πίνακα ζωγραφικής που είχε φιλοτεχνήσει η ίδια! Αποκάλυψε ότι ασχολείται με τη ζωγραφική και μάλιστα ετοιμάζει τη δεύτερη έκθεσή της, με το συγκεκριμένο έργο να είναι ένα από τα πρώτα δείγματα της δουλειάς της.

Όπως δήλωσε η ίδια, ανήκει σε μια ομάδα γυναικών που βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και τα χρήματα από την πώληση θα διατεθούν για αυτόν τον σκοπό. «Είναι πολύτιμο πράγμα να είσαι σε θέση να βοηθήσεις και μία απέραντη ευχαρίστηση για σένα τον ίδιο», είπε χαρακτηριστικά.

RIKKI: Λιθογραφία με την υπογραφή του Σαλβαδόρ Νταλί!

Η παρουσία του RIKKI (κατά κόσμον Κωνσταντίνος Κατικαρίδης) προκάλεσε έκπληξη κι ενθουσιασμό στο πλατό της εκπομπής. Ο καλλιτέχνης, γνωστός για το τραγούδι του Elevator (Up and Down) που συμμετείχε στον Εθνικό Τελικό της Eurovision δεν πήγε να τραγουδήσει, αλλά να πουλήσει ένα αξιόλογο έργο τέχνης.

Ο RIKKI έφερε στην εκπομπή μια λιθογραφία του κορυφαίου σουρεαλιστή καλλιτέχνη, Σαλβαδόρ Νταλί! Όπως εξήγησε, το έργο ανήκε στον πατέρα του, ο οποίος είναι συλλέκτης και απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών. Ο πατέρας του απέκτησε τη λιθογραφία το 1998, από το μουσείο του Πικάσο στη Βαρκελώνη, και την έδωσε στον RIKKI για να τον βοηθήσει να φτιάξει το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη.

Ευπραξία: Από το GNTM με μια διάσημη... αλατιέρα!

Η Ευπραξία, η ξεχωριστή διαγωνιζόμενη που είχε συζητηθεί αρκετά για την ηλικία της και την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο GNTM 5, έκανε μια απρόσμενη αλλά ενδιαφέρουσα εμφάνιση στο Cash or Trash. Δεν πήγε για να ποζάρει, αλλά για να πουλήσει ένα πολύτιμο αντικείμενο που προκάλεσε το ενδιαφέρον των αγοραστών.

Η Ευπραξία έφερε στην εκπομπή ένα σετ από αλατιέρες του φημισμένου οίκου Cartier! Πρόκειται για ένα αντικείμενο υψηλής αξίας και συλλεκτικής σημασίας, που μαρτυρά την εκλεπτυσμένη της αισθητική και το γούστο της.

Νάσια Κονιτοπούλου: Μοναδικά κοσμήμα με την υπογραφή Lalaounis

Η παρουσία της Νάσιας Κονιτοπούλου στην εκπομπή αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους τηλεθεατές και, φυσικά, για τους αγοραστές! Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, γνωστή για τη ζεστή της φωνή και την αυθεντική της παρουσία, δεν πήγε στην εκπομπή για να τραγουδήσει νησιώτικα (αν κι όπως φαίνεται, δεν το απέφυγε στο δωμάτιο των αγοραστών!), αλλά για να πουλήσει ένα προσωπικό και πολύτιμο αντικείμενο.

Η Νάσια Κονιτοπούλου έφερε στην εκπομπή τα αγαπημένα της κοσμήματα, δύο υπέροχο σκουλαρίκια με την υπογραφία του Ilias Lalaounis.

Δημήτρης Αϊβαλιώτης: Το... τετράποδο που έφερε στο Cash or Trash

Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης, γνωστός στο κοινό για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής και του τραγουδιού, καθώς και ως λάτρης των vintage αντικειμένων, έκανε μια ξεχωριστή εμφάνιση στο Cash or Trash. Ο βασικός του στόχος ήταν διπλός: να γνωρίσει τη Δέσποινα Μοιραράκη από κοντά και να προκαλέσει τους αγοραστές να δώσουν την καλύτερη δυνατή προσφορά για το αντικείμενο που έφερε.

Έφερε ένα εντυπωσιακό έπιπλο, μια... αρχοντική καρέκλα! Αυτό το αντικείμενο, με την ιστορία και την αισθητική του, προκάλεσε το ενδιαφέρον των ειδικών εκτιμητών και, φυσικά, των αγοραστών.

Η καρέκλα του Δημήτρη Αϊβαλιώτη προκάλεσε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των συλλεκτών.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media