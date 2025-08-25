Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Α. Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτησή της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη για τη μάχη της με τον καρκίνο / Alpha (αρχείου)

Έπειτα από μία μάχη πολλών μηνών με τον καρκίνο, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή στα 41 της χρόνια. Ο θάνατός της έγινε γνωστός αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία ένδυσης. Τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν σε σχέση με τον πρώην σύζυγο της Δέσποινας Βανδή, Ντέμη Νικολαΐδη.

Ο θάνατος της άτυχης Αλεξάνδρας συγκλόνισε και τα παιδιά του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, καθώς είχαν πολύ καλές σχέσεις μαζί της. Μάλιστα, πέρυσι, ο Ντέμης είχε πάει στη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα μαζί με την Αλεξάνδρα και την κόρη του Μελίνα.

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου με τον Ντέμη Νικολαϊδη και την κόρη του, Μελίνα, έξω από το ΟΑΚΑ, λίγο πριν τη συναυλία των Coldplay

Η Μελίνα Νικολαΐδη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Ανέβασε μία φωτογραφία που της κρατά σφιχτά το χέρι. «Το αγγελάκι μου» έγραψε η Μελίνα.

Δείτε την ανάρτησή της: