Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Έπειτα από μία μάχη πολλών μηνών με τον καρκίνο, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή στα 41 της χρόνια. Ο θάνατός της έγινε γνωστός αργά το βράδυ του Σαββάτου.
Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία ένδυσης. Τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν σε σχέση με τον πρώην σύζυγο της Δέσποινας Βανδή, Ντέμη Νικολαΐδη.
Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
Ο θάνατος της άτυχης Αλεξάνδρας συγκλόνισε και τα παιδιά του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, καθώς είχαν πολύ καλές σχέσεις μαζί της. Μάλιστα, πέρυσι, ο Ντέμης είχε πάει στη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα μαζί με την Αλεξάνδρα και την κόρη του Μελίνα.
Η Μελίνα Νικολαΐδη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Ανέβασε μία φωτογραφία που της κρατά σφιχτά το χέρι. «Το αγγελάκι μου» έγραψε η Μελίνα.
Δείτε την ανάρτησή της:
