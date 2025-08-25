Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 14:27 Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
25.08.25 , 14:27 Οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις στον κόσμο - Πού βρίσκεται η Αθήνα
25.08.25 , 14:18 Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του
25.08.25 , 13:49 Δέσμευση Μητσοτάκη για περισσότερες ανακαινίσεις στα δημόσια σχολεία
25.08.25 , 13:25 Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
25.08.25 , 13:20 Επί τάπητος ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Επίθεση Χαμενεϊ στις ΗΠΑ
25.08.25 , 13:07 Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
25.08.25 , 12:43 Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 28/8 - Ποιοι συμμετέχουν
25.08.25 , 12:23 Trannos: Γιορτάζει 5 χρόνια επιτυχιών με μία μεγάλη συναυλία!
25.08.25 , 12:18 Νίκα: Νέες φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου με τον Αργυρό
25.08.25 , 12:03 Τζια: Πού μπορεί να οφείλεται η επιδημία γαστρεντερίτιδας
25.08.25 , 11:26 ΗΠΑ: Με οπλισμό η Εθνοφρουρά κάνει περιπολίες στην Ουάσιγκτον
25.08.25 , 11:26 Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του
25.08.25 , 11:01 Αναδρομικά συνταξιούχων: Tι ώρα μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
25.08.25 , 10:59 Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;
Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Στη Νάξο για τη συναυλία της - Λάτρεψε το νησί
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα
Αναδρομικά συνταξιούχων: Tι ώρα μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
Νίκα: Νέες φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου με τον Αργυρό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Α. Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτησή της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη για τη μάχη της με τον καρκίνο / Alpha (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έπειτα από μία μάχη πολλών μηνών με τον καρκίνο, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή στα 41 της χρόνια. Ο θάνατός της έγινε γνωστός αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Νικολαΐδη: Η Ανάρτηση Για Τον Θάνατο Της Αλ. Νικολαΐδου

Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία ένδυσης. Τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν σε σχέση με τον πρώην σύζυγο της Δέσποινας Βανδή, Ντέμη Νικολαΐδη.

Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

Ο θάνατος της άτυχης Αλεξάνδρας συγκλόνισε και τα παιδιά του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, καθώς είχαν πολύ καλές σχέσεις μαζί της. Μάλιστα, πέρυσι, ο Ντέμης είχε πάει στη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα μαζί με την Αλεξάνδρα και την κόρη του Μελίνα.

μελίνα

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου με τον Ντέμη Νικολαϊδη και την κόρη του, Μελίνα, έξω από το ΟΑΚΑ, λίγο πριν τη συναυλία των Coldplay

Η Μελίνα Νικολαΐδη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Ανέβασε μία φωτογραφία που της κρατά σφιχτά το χέρι. «Το αγγελάκι μου» έγραψε η Μελίνα.

Δείτε την ανάρτησή της:

Νικολαΐδη: Η Ανάρτηση Για Τον Θάνατο Της Αλ. Νικολαΐδου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΝΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top