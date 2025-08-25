 Νίκα: Νέες Φωτογραφίες Από Το Πάρτι Του Γάμου Με Τον Αργυρό

Δείτε βίντεο για τον γάμο της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού από την εκπομπή Live News

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Υπενθυμίζεται πως το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 7 Ιουλίου, στο Λαγονήσι. Το μυστήριο τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με κουμπάρους την Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτος.

Τώρα, η Αλεξάνδρα Νίκα πόσταρε ένα καρουζέλ με νέα στιγμιότυπα γεμάτα χαρά και διασκέδαση από την ξεχωριστή εκείνη ημέρα για εκείνη και τον τραγουδιστή.

Δες την ανάρτησή της: