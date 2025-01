O Rikki από τη Eurovision στο… Cash or Trash με λιθογραφία του Νταλί

Έκπληξη στο σημερινό 31/1 επεισόδιο του Cash or Trash αφού μόλις μία ημέρα μετά τον εθνικό τελικό της Eurovision o Rikki εμφανίστηκε στην εκπομπή του Star.

O κατά κόσμον Κωνσταντίνος Κατικαρίδης προσπάθησε να πουλήσει μια λιθογραφία του Σαλβαδόρ Νταλί.

«Ο πατέρας μου είναι συλλέκτης, έχει τελειώσει Καλών Τεχνών και μαζεύει διάφορα έργα. Τη λιθογραφία αυτή την απέκτησε στη Βαρκελώνη το ’98, στο μουσείο του Πικάσο. Μου την έδωσε για να βοηθήσει να φτιάξω το σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, να πάρω air condition και πλακάκια για το μπάνιο!», δήλωσε.

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τον πίνακα με 600 ευρώ, ενώ ο πατέρας του είχε πληρώσει για αυτήν 360.000 δραχμές (περίπου 1.000€) το 1998. «Έπεσε η αξία του;», αναρωτήθηκε ο Rikki

Ωστόσο, στο δωμάτιο των αγοραστών η προσφορά έφτασε έως 1.300 ευρώ.

Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μουσικό διαγωνισμό με το τραγούδι «Elevator (Up and Down)», αλλά στο Cash or Trash έκανε deal.

O Rikki έκανε και προξενιό στον Θάνο Λούδο λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Έχω μία φίλη που μου έχει πει ότι είσαι ο άντρας των ονείρων της».



