Σύγκρουση τριών σκαφών στην Κέρκυρα - Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρισμένοι παρακολουθούσαν οι λουόμενοι

Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 15.08.25, 16:01
Kαρέ καρέ η σύγκρουση τριών σκαφών στην Κέρκυρα - Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Συναγερμός σήμανε στην Κέρκυρα, όπου λουόμενοι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες ενός απίστευτου ναυτικού ατυχήματος, μιας σύγκρουσης τριών σκαφών λίγα μέτρα από την ακτή.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ανταποκρίτρια του Star Μαίρη Τζώρα αποτυπώνεται καρέ-καρέ η σύγκρουση των σκαφών στη θαλάσσια περιοχή Ίσσου της Κέρκυρας.

Όπως φαίνεται, ένα μεγάλο ταχύπλοο με ιταλική σημαία στο οποίο επέβεναν δύο Γερμανοί, άγνωστο γιατί, έχασαν τον έλεγχο του σκάφους και με την πλώρη του καρφώθηκε στο πλαϊνό μέρος ενός αγκυροβολημένου ιστιοπλοϊκού. Με τη σειρά του, το παρέσυρε και έπεσε πάνω σε ένα άλλο ιστιοπλοϊκό.

Σύγκρουση τριών σκαφών στην Κέρκυρα - Βίντεο ντοκουμέντο

Οι λουόμενοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Ευτυχώς από τη σύγκρουση  προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα σκάφη, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στους Οθωνούς.

Από το Λιμενικό Σταθμό της Λευκίμμης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο κυβερνήτης του ταχύπλοου σκάφους, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους όλων των σκαφών μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. 

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
