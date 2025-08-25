Τζια: Πού μπορεί να οφείλεται η επιδημία γαστρεντερίτιδας

Ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημήτρης Παρασκευής μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ για την αύξηση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που παρατηρήθηκαν στην Τζια.

Όπως ανέφερε, «το φαινόμενο ξεκίνησε περίπου στις 12-13 Αυγούστου, με κορύφωση τις προηγούμενες ημέρες, όπου καταγράφηκαν περίπου 30 περιστατικά που επισκέφθηκαν το περιφερειακό ιατρείο».

Επισήμανε ότι «από την Παρασκευή, όταν το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετέβη στο νησί, παρατηρείται ύφεση, με σημαντικά λιγότερα άτομα να επισκέπτονται το ιατρείο». Το κλιμάκιο έχει ήδη συλλέξει βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα για να διερευνήσει την πιθανή πηγή της γαστρεντερίτιδας.

