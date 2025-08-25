Τζια: Πού μπορεί να οφείλεται η επιδημία γαστρεντερίτιδας

Τι εξηγεί καθηγητής επιδημιολογίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 14:18 Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του
25.08.25 , 13:49 Δέσμευση Μητσοτάκη για περισσότερες ανακαινίσεις στα δημόσια σχολεία
25.08.25 , 13:25 Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
25.08.25 , 13:20 Επί τάπητος ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Επίθεση Χαμενεϊ στις ΗΠΑ
25.08.25 , 13:07 Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
25.08.25 , 12:43 Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 28/8 - Ποιοι συμμετέχουν
25.08.25 , 12:23 Trannos: Γιορτάζει 5 χρόνια επιτυχιών με μία μεγάλη συναυλία!
25.08.25 , 12:18 Νίκα: Νέες φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου με τον Αργυρό
25.08.25 , 12:03 Τζια: Πού μπορεί να οφείλεται η επιδημία γαστρεντερίτιδας
25.08.25 , 11:26 ΗΠΑ: Με οπλισμό η Εθνοφρουρά κάνει περιπολίες στην Ουάσιγκτον
25.08.25 , 11:26 Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του
25.08.25 , 11:01 Αναδρομικά συνταξιούχων: Tι ώρα μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
25.08.25 , 10:59 Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
25.08.25 , 10:58 Συνδρομητική πειρατεία - Άρτα: 200 «πελάτες» πρώην διαιτητή στο μικροσκόπιο
25.08.25 , 10:48 Μπάνιο σε 3+1 φυσικές πισίνες στα ελληνικά νησιά! Μαγευτικές εικόνες
Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;
Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Στη Νάξο για τη συναυλία της - Λάτρεψε το νησί
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα
Αναδρομικά συνταξιούχων: Tι ώρα μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
Νίκα: Νέες φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου με τον Αργυρό
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Τζια: Πού Μπορεί Να Οφείλεται Η Επιδημία Γαστρεντερίτιδας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημήτρης Παρασκευής μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ για την αύξηση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που παρατηρήθηκαν στην Τζια.

Όπως ανέφερε, «το φαινόμενο ξεκίνησε περίπου στις 12-13 Αυγούστου, με κορύφωση τις προηγούμενες ημέρες, όπου καταγράφηκαν περίπου 30 περιστατικά που επισκέφθηκαν το περιφερειακό ιατρείο».

Επισήμανε ότι «από την Παρασκευή, όταν το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετέβη στο νησί, παρατηρείται ύφεση, με σημαντικά λιγότερα άτομα να επισκέπτονται το ιατρείο». Το κλιμάκιο έχει ήδη συλλέξει βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα για να διερευνήσει την πιθανή πηγή της γαστρεντερίτιδας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ
 |
ΤΖΙΑ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top