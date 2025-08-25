Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας

Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα στην 36χρονη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση / Βίντεο Ερτ

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τον άγριο τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της η 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών στον Βόλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο θάνατος της άτυχης γυναίκας, που κατακρεουργήθηκε μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών τους, οφείλεται σε θωρακικό τραύμα από τέμνον όργανο και συγκεκριμένα εργαλείο ψησίματος που μοιάζει με μαχαίρι.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε επίσης ότι το σώμα της έφερε πολλαπλά ακόμη τραύματα της ίδιας φύσης.

Ο δράστης, που έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας. Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου και πρόκειται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Βόλος: «Τη βίαζε, την άφηνε έγκυο και την κακοποιούσε»

Η αδερφή της 36χρονης περιέγραψε πως η αδερφή της ζούσε έναν αληθινό εφιάλτη μέσα στον γάμο της, υπομένοντας συνεχή κακοποίηση.

«Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε για να μην τον εγκαταλείψει. Συχνά αναγκαζόταν να κάνει εκτρώσεις», ανέφερε μιλώντας στον Alpha.

Aκόμα, τόνισε ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε σε νεαρή ηλικία, όμως η συμπεριφορά του συζύγου άλλαξε ριζικά όταν απέκτησαν παιδιά.

«Όταν ήρθαν τα παιδιά, μεταμορφώθηκε. Έγινε βίαιος, την χτυπούσε», είπε χαρακτηριστικά.

Η αδελφή του θύματος αποκάλυψε ακόμη πως η οικογένεια γνώριζε για την κακοποίηση, αλλά δεν απευθύνθηκε ποτέ στις Αρχές.

«Για πολλά χρόνια δεν μιλήσαμε κι αυτό είναι το λάθος μας. Της έλεγα να τον χωρίσει, αλλά εκείνη φοβόταν. Την στήριζα όσο μπορούσα, ακόμα και οικονομικά, όμως δεν μπορούσε να τα καταφέρει», ανέφερε με συγκίνηση.