Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 40χρονος συζυγοκτόνος του Βόλου - Την Τρίτη η απολογία του / Βίντεο από ΕΡΤ

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο μετά την απολογία του στον εισαγγελέα. Ο 40χρονος φέρεται να δέχθηκε επίσκεψη από την 18χρονη κόρη του στα κρατητήρια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το gegonota.news, η 18χρονη, που σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον του πατέρα της, συναντήθηκε μαζί του στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βόλου.

«Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε ο 40χρονος στην 18χρονη κόρη του που τον επισκέφθηκε.

Βόλος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο

Στον 40χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας διέταξε κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί τι θα γίνει στο εξής με τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Μέχρι στιγμής μένουν με τους συγγενείς της μητέρας.

Αύριο Δευτέρα, αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης όπου έχει μεταφερθεί η σορός της.