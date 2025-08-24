Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»

Τι φέρεται να είπε ο 40χρονος στη 18χρονη κόρη του

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Intime
Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 40χρονος συζυγοκτόνος του Βόλου - Την Τρίτη η απολογία του / Βίντεο από ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο μετά την απολογία του στον εισαγγελέα. Ο 40χρονος φέρεται να δέχθηκε επίσκεψη από την 18χρονη κόρη του στα κρατητήρια.

Βόλος: «Ο 40χρονος είχε βγάλει μαχαίρι και σε εργοδότη του»

Ειδικότερα, σύμφωνα με το gegonota.news, η 18χρονη, που σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον του πατέρα της, συναντήθηκε μαζί του στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βόλου.

«Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε ο 40χρονος στην 18χρονη κόρη του που τον επισκέφθηκε.

Βόλος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο

Στον 40χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου

Παράλληλα, ο εισαγγελέας διέταξε κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί τι θα γίνει στο εξής με τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Μέχρι στιγμής μένουν με τους συγγενείς της μητέρας.

Αύριο Δευτέρα, αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης όπου έχει μεταφερθεί η σορός της.

 

 

