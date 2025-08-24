Βόλος: «Ο 40χρονος είχε βγάλει μαχαίρι και σε εργοδότη του»

Με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον Εισαγγελέα Βόλου ο γυναικοκτόνος που δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Ο 40χρονος εντοπίστηκε χθες σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της πόλης, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι του εγκλήματος.

Κάτω από ισχυρή αστυνομική δύναμη ο 40χρονος μεταφέρθηκε στα δικαστήρια. Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με σκυμμένο το κεφάλι, παρέμενε σιωπηλός στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Μετά τη δολοφονία της 36χρονης γυναίκας, ο συζυγοκτόνος κρύφτηκε για πάνω από 24 ώρες, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, εντοπίστηκε κρυμμένος μέσα σε χόρτα οικοπέδου, περίπου 200 μέτρα μακριά από το σπίτι του. Ήταν με άλλα ρούχα και δεν έφερε αντίσταση στους αστυνομικούς.

Ο 40χρονος φαίνεται να παραμένει αμετανόητος. Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν να λέει κατά τη σύλληψη του ότι σκότωσε τη γυναίκα του γιατί τον απατούσε.

«Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», φέρεται να είπε.

Βόλος: Eίχε εμμονή με τη γυναίκα του

Όπως είπε στο ρεπορτάζ του ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος, η ζήλια του 40χρονου προς τη σύζυγό του επιβεβαιώθηκε και από τα όσα είπαν τα παιδιά τους στις Αρχές.

«Ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν την είδε να μιλά στο κινητό της και επειδή νόμιζε ότι στέλνει μήνυμα σε κάποιον άλλον άρχισε τη φασαρία», ανέφεραν τα παιδιά του θύματος.

Η 18χρονη κόρη τους ξεσπά, θρηνώντας για τον χαμό της μητέρας της.

«Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Θα πάρω την εκδίκηση για τη μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας», είπε στο taxydromos.gr.

Βόλος: «Ο 40χρονος είχε βγάλει μαχαίρι σε εργοδότη του»

Το παρελθόν του 40χρονου έχει ναρκωτικά, πλαστογραφίες, νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική, αλλά, κατά πληροφορίες, έχει και απειλές.

«Αποδεικνύεται από μαρτυρία, ότι ο 40χρονος είχε βγάλει μαχαίρι σε πρώην εργοδότη του στη Μακεδονία, απειλώντας τον ότι θα τον σκοτώσει. Αυτό καταδεικνύει ότι το είχε εύκολο να πάρει μαχαίρι στα χέρια του και εντέλει το χρησιμοποίησε αφαιρώντας ανθρώπινη ζωή», ανέφερε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Τραγικές φιγούρες είναι τα τέσσερα παιδιά, τα οποία τώρα βρίσκονται με συγγενείς της μητέρας τους. Τρία από αυτά είναι ανήλικα, με τον εισαγγελέα να διατάζει κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου προκειμένου να διερευνηθεί το περιβάλλον που ζουν αλλά και το τι θα γίνει στο εξής.

O 40χρονος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι στιγμής δεν τον έχει αναλάβει κάποιος δικηγόρος.

