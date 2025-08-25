Βόλος: «Τη βίαζε και την άφηνε έγκυο για να μην τον χωρίσει»

Σοκ προκαλούν οι δηλώσεις της αδερφής της 36χρονης που βρήκε φρικτό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της στον Βόλο. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η γυναίκα, η 36χρονη αδερφή της ζούσε πραγματικό μαρτύριο.

«Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε έκτρωση συχνά», δήλωσε στον Alpha η αδελφή της 36χρονης.

Σύμφωνα με την ίδια, το ζευγάρι γνωρίστηκε από νεαρή ηλικία. Ωστόσο, η συμπεριφορά του άνδρα άλλαξε δραματικά όταν απέκτησαν παιδιά. «Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός, τη χτυπούσε», συμπλήρωσε περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε.

Η αδελφή του θύματος είπε επίσης ότι η οικογένεια γνώριζε για την κακοποίηση, αλλά δεν προχώρησε σε καταγγελίες στις Αρχές: «Πολλά χρόνια εμείς δεν μιλήσαμε και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα» ανέφερε.

«Αυτός έλεγε στα παιδιά "εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας" και τη χτυπούσε μπροστά τους» πρόσθεσε η αδελφή της 36χρονης.

«Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του. Τα χτυπούσε», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή.