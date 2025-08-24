«Είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος» - Ο δικηγόρος του 40χρονου στο Star

Στο Star μίλησε ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση του 40χρονου συζυγοκτόνου του Βόλου. Ο γνωστός δικηγόρος, μιλώντας στην Κατερίνα Τσαμούρη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, δήλωσε πως ο εντολέας του «είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος».

Ο Βασίλης Νουλέζας μίλησε στην Κατερίνα Τσαμούρη για την υπόθεση του Βόλου που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο - Όπως είπε ο κ. Νουλέζας, ο εντολέας του «είναι μετανιωμένος»

«Είναι προφανώς μεταμελημένος, μετανιωμένος και συντετριμμένος γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια μια γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά» είπε ο κ. Νουλέζας στο Star.

Σχετικά με τα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε ο 40χρονος στους αστυνομικούς ότι «με απάτησε, θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω», ο κ. Νουλέζας δήλωσε πως ο 40χρονος ισχυρίστηκε πως έφθασε στο έγκλημα διότι τον εξόργισε η φερόμενη ομολογία της 36χρονης συζύγου του για νέο σύντροφο.

«Ίσως η προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης ενδεχομένως για τον καινούριο σύντροφο της ζωής της, τον εξόργισε, έχασε την ψυχραιμία του, - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή - και διέπραξε αυτό το φρικτό ειδεχθές έγκλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το ψυχιατρικό υπόβαθρο του 40χρονου, τόνισε ότι η νοσηλεία του κατά το παρελθόν μάλλον ήταν ακούσια, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου του. Δήλωσε ωστόσο, ότι επιφυλάσσεται επι του παρόντος ως προς τη συγκεκριμένη πληροφορία. «Επιφυλάσσομαι διότι δεν θέλω να δώσω μία ανακριβή είδηση. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε μια πολύ νέα γυναίκα», είπε.

«Πραγματικά και εγώ ως άνθρωπος είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος» δήλωσε τέλος ο κ. Νουλέζας, ο οποίος συμπλήρωσε πως είπε στον 40χρονο ότι «θα έπρεπε να είχε δείξει ψυχραιμία και αν χρειαζόταν να γύριζε σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας».

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star



