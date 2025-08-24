«Είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος» - Ο δικηγόρος του 40χρονου στο Star

Τι είπε ο Βασίλης Νουλέζας για τον συζυγοκτόνο του Βόλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.08.25 , 22:05 «Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για πατέρα και παππού
24.08.25 , 21:14 Δημογραφικό: Μειώθηκε κατά 730.000 άτομα ο πληθυσμός από το 2011!
24.08.25 , 20:04 Route 360: Το κυνήγι μαργαριταριών και η συνάντηση με καρχαρία
24.08.25 , 20:03 Route 360: Ο Γιάννης κι η Βάσω κολυμπούν ανάμεσα σε σαλάχια
24.08.25 , 20:03 Route 360: Γιάννης και Βάσω βρίσκονται στο έλεος της καταιγίδας
24.08.25 , 20:01 Route 360: Το επικίνδυνο πέρασμα για τις Ατόλες κι η ανακούφιση
24.08.25 , 20:00 Route 360: Ο Γιάννης κατάφερε να επιστρέψει σώος κι αβλαβής στο σκάφος!
24.08.25 , 19:40 «Είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος» - Ο δικηγόρος του 40χρονου στο Star
24.08.25 , 18:30 Επίθεση του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της Υεμένης - Τουλάχιστον δύο νεκροί
24.08.25 , 18:16 Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»
24.08.25 , 17:41 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 25/08/2025 – 31/08/2025
24.08.25 , 17:10 Βόλος: «Ο 40χρονος είχε βγάλει μαχαίρι και σε εργοδότη του»
24.08.25 , 17:06 H επόμενη μεγάλη κίνηση του Δημητρη Γιαννακόπουλου στον Παναθηναϊκό
24.08.25 , 16:22 Συναγερμός στην Kέα: Εκατοντάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
24.08.25 , 16:08 Xανιά: Bανδάλισαν ξενώνα συνοδών ασθενών της Μητρόπολης
Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;
Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
Θρήνος για τον Ντέμη Νικολαΐδη: Πέθανε η σύντροφός του, Αλεξάνδρα
Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα
Route 360: Γιάννης και Βάσω βρίσκονται στο έλεος της καταιγίδας
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Παραδοσιακή φανουρόπιτα από το Άγιον Όρος - Πώς να τη φτιάξετε
Επιστροφή ενοικίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Star μίλησε ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση του 40χρονου συζυγοκτόνου του Βόλου. Ο γνωστός δικηγόρος, μιλώντας στην Κατερίνα Τσαμούρη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, δήλωσε πως ο εντολέας του «είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος».

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»

Ο δικηγόρος του συζυγοκτόνου στο Star

Ο Βασίλης Νουλέζας μίλησε στην Κατερίνα Τσαμούρη για την υπόθεση του Βόλου που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο - Όπως είπε ο κ. Νουλέζας, ο εντολέας του «είναι μετανιωμένος»

«Είναι προφανώς μεταμελημένος, μετανιωμένος και συντετριμμένος γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια μια γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά» είπε ο κ. Νουλέζας στο Star.

Σχετικά με τα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε ο 40χρονος στους αστυνομικούς ότι «με απάτησε, θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω», ο κ. Νουλέζας δήλωσε πως ο 40χρονος ισχυρίστηκε πως έφθασε στο έγκλημα διότι τον εξόργισε η φερόμενη ομολογία της 36χρονης συζύγου του για νέο σύντροφο. 

«Ίσως η προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης ενδεχομένως για τον καινούριο σύντροφο της ζωής της, τον εξόργισε, έχασε την ψυχραιμία του, - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή - και διέπραξε αυτό το φρικτό ειδεχθές έγκλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το ψυχιατρικό υπόβαθρο του 40χρονου, τόνισε ότι η νοσηλεία του κατά το παρελθόν μάλλον ήταν ακούσια, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου του. Δήλωσε ωστόσο, ότι επιφυλάσσεται επι του παρόντος ως προς τη συγκεκριμένη πληροφορία. «Επιφυλάσσομαι διότι δεν θέλω να δώσω μία ανακριβή είδηση. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε μια πολύ νέα γυναίκα», είπε.

«Πραγματικά και εγώ ως άνθρωπος είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος» δήλωσε τέλος ο κ. Νουλέζας, ο οποίος συμπλήρωσε πως είπε στον 40χρονο ότι «θα έπρεπε να είχε δείξει ψυχραιμία και αν χρειαζόταν να γύριζε σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας».

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

 

 

 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top