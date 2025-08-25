Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Ένα υπέροχο, μακρινό ταξίδι αποφάσισε να κάνει η Φαίη Σκορδά, λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της εκπομπής στο MEGA, στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσιάστρια άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε μέχρι την Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα, επέλεξε το Μπέβερλι Χιλς για να περάσει στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Η ίδια μάλιστα, ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράστηκε πολλές από τις στιγμές του ταξιδιού της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Για τις βόλτες της επέλεξε casual looks με sneakers και κοντά σορτς. Η Φαίη Σκορδά περπάτησε στους δρόμους της πόλης, απόλαυσε τον καφέ της, δοκίμασε λαχταριστά donuts, ενώ επισκέφτηκε και το The Broad Museum στο οποίο εντυπωσιάστηκε από τα έργα σύγχρονης τέχνης.

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε από το ταξίδι της: