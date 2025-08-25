Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Η παρουσιάστρια δοκίμασε λαχταριστά αμερικάνικα donuts

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 16:50 Αλλαγές και στην Εργάνη με το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως
25.08.25 , 16:42 Οδοντωτός: Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού 38 επιβατών
25.08.25 , 16:12 Οικογένεια Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του: «Δεν εμπλέκεται η Βάσω Μαζωνάκη»
25.08.25 , 15:47 Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
25.08.25 , 15:46 KGM: Οι νέες μειωμένες τιμές «πονοκεφαλιάζουν» τον ανταγωνισμό
25.08.25 , 15:32 Ζεφύρι: «Ξύπνησε» παλιά βεντέτα - Άγρια συμπλοκή με δυο τραυματίες
25.08.25 , 15:25 Ανθή Βούλγαρη - Κώστας Κωνσταντινίδης: Βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
25.08.25 , 14:27 Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
25.08.25 , 14:27 Οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις στον κόσμο - Πού βρίσκεται η Αθήνα
25.08.25 , 14:18 Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του
25.08.25 , 13:49 Δέσμευση Μητσοτάκη για περισσότερες ανακαινίσεις στα δημόσια σχολεία
25.08.25 , 13:25 Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
25.08.25 , 13:20 Επί τάπητος ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Επίθεση Χαμενεϊ στις ΗΠΑ
25.08.25 , 13:07 Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
25.08.25 , 12:43 Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 28/8 - Ποιοι συμμετέχουν
Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του
Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο
Νίκα: Νέες φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου με τον Αργυρό
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε την παρουσιάστρια να κάνει θαλάσσιο σκι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα υπέροχο, μακρινό ταξίδι αποφάσισε να κάνει η Φαίη Σκορδά, λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της εκπομπής στο MEGA, στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσιάστρια άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε μέχρι την Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα, επέλεξε το Μπέβερλι Χιλς για να περάσει στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Η ίδια μάλιστα, ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράστηκε πολλές από τις στιγμές του ταξιδιού της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Για τις βόλτες της επέλεξε casual looks με sneakers και κοντά σορτς. Η Φαίη Σκορδά περπάτησε στους δρόμους της πόλης, απόλαυσε τον καφέ της, δοκίμασε λαχταριστά donuts, ενώ επισκέφτηκε και το The Broad Museum στο οποίο εντυπωσιάστηκε από τα έργα σύγχρονης τέχνης.

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε από το ταξίδι της:

Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top