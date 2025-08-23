Φαίη Σκορδά: Απόδραση στο εξωτερικό λίγο πριν τη νέα σεζόν

Οι φωτογραφίες που πόσταρε η παρουσιάστρια από το ταξίδι της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.08.25 , 11:10 Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις
23.08.25 , 10:31 Χαλάνδρι: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος
23.08.25 , 10:21 Δημογραφικό: Μείωση του πληθυσμού κατά 500.000 μέσα σε 13 χρόνια
23.08.25 , 10:19 Καινούργιου: Συνεργάτιδά της ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους
23.08.25 , 09:58 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 29 Αυγούστου
23.08.25 , 09:50 Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με καταιγίδες - Καύσωνα φέρνει ο Σεπτέμβρης
23.08.25 , 09:29 Φαίη Σκορδά: Απόδραση στο εξωτερικό λίγο πριν τη νέα σεζόν
23.08.25 , 09:27 Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
23.08.25 , 09:03 Ανδρέας Μπάρκουλης: Η ζωή και το έργο του γόη του ελληνικού κινηματογράφου
23.08.25 , 08:42 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο της Παρθένου
23.08.25 , 08:40 Τραγωδία στους Παξούς: 4χρονη πνίγηκε σε πισίνα βίλας
23.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Αυγούστου
22.08.25 , 23:35 Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε Summer mood: «Βλέπουμε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα»
22.08.25 , 23:24 United Group: Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024
22.08.25 , 23:17 «My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό
Αγγελική Νικολούλη: Η ανακοίνωση για το νέο της επαγγελματικό βήμα
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο
«My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με καταιγίδες - Καύσωνα φέρνει ο Σεπτέμβρης
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε την παρουσιάστρια να κάνει θαλάσσιο σκι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς εκτός Ελλάδας λίγο πριν να επιστρέψει και πάλι στην κανονικότητα

Η παρουσιάστρια του Mega αποκάλυψε μέσα από φωτογραφίες που πόσταρε στο Instagram πως ταξίδεψε στο εξωτερικό σε έναν άγνωστο προορισμό

Σκορδά και Λιάγκας «λύγισαν» στον αέρα για το φινάλε του Γιώργου Παπαδάκη

Η ίδια μπορεί να μην ενημέρωσε το κοινό της για το πού βρίσκεται, ωστόσο μοιράστηκε μαζί του στιγμές από το πρόσφατο ταξίδι της. 

Ελένη Μενεγάκη: Έκανε unfollow τη Φαίη Σκορδά και τον Νίκο Μουτσινά

Όπως βλέπουμε περπάτησε πολύ, ωστόσο αναπλήρωσε τη χαμένη ενέργεια, τρώγοντας λαχταριστά burgers και donuts και πίνοντας milkshake. Η γλυκιά μανούλα ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή με τις παρασπονδίες να είναι μέσα στο πρόγραμμα.

 

Οι φωτογραφίες της παρουσιάστριας από το ταξίδι της

Σε συνδυασμό με την άσκηση η οικοδέσποινα του Buongiorno έχει καταφερεί να παραμείνει εντυπωσιακή και καλλιγράμμη χωρίς να στερείται τις απολαύσεις της ζωής. 

Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει τη νέα σεζόν στην πρωινή ζώνη του Mega μαζί με την ομάδα της. «Τα πρώτα πέντε λεπτά της κάθε σεζόν και στο τέλος που έχω αυτό το άγχος και το χτυποκάρδι. Δεν ξέρω γιατί. Τα καταφέραμε! Στην ερώτηση αν πίστευα εγώ ότι θα τα καταφέρουμε, προφανώς πιστεύω στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου», είχε δηλώσει στο φινάλε του Buongiorno. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top