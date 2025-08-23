Φαίη Σκορδά: Απόδραση στο εξωτερικό λίγο πριν τη νέα σεζόν

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς εκτός Ελλάδας λίγο πριν να επιστρέψει και πάλι στην κανονικότητα

Η παρουσιάστρια του Mega αποκάλυψε μέσα από φωτογραφίες που πόσταρε στο Instagram πως ταξίδεψε στο εξωτερικό σε έναν άγνωστο προορισμό.

Η ίδια μπορεί να μην ενημέρωσε το κοινό της για το πού βρίσκεται, ωστόσο μοιράστηκε μαζί του στιγμές από το πρόσφατο ταξίδι της.

Όπως βλέπουμε περπάτησε πολύ, ωστόσο αναπλήρωσε τη χαμένη ενέργεια, τρώγοντας λαχταριστά burgers και donuts και πίνοντας milkshake. Η γλυκιά μανούλα ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή με τις παρασπονδίες να είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Οι φωτογραφίες της παρουσιάστριας από το ταξίδι της

Σε συνδυασμό με την άσκηση η οικοδέσποινα του Buongiorno έχει καταφερεί να παραμείνει εντυπωσιακή και καλλιγράμμη χωρίς να στερείται τις απολαύσεις της ζωής.

Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει τη νέα σεζόν στην πρωινή ζώνη του Mega μαζί με την ομάδα της. «Τα πρώτα πέντε λεπτά της κάθε σεζόν και στο τέλος που έχω αυτό το άγχος και το χτυποκάρδι. Δεν ξέρω γιατί. Τα καταφέραμε! Στην ερώτηση αν πίστευα εγώ ότι θα τα καταφέρουμε, προφανώς πιστεύω στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου», είχε δηλώσει στο φινάλε του Buongiorno.