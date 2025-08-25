Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του

Η ανάρτηση του γιου του, Λάμπρου Κωνσταντάρα

25.08.25 , 14:18 Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας / Bίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις λεπτομέρειες για την κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα ανακοίνωσε ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για πατέρα και παππού

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook, η κηδεία του δημοσιογράφου που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών θα γίνει την Τετάρτη 27/8 στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α' Νεκροταφείο.

«Και επειδή λάτρευε τους ηθοποιούς, προτείνουμε αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN HΘOΠOIΩN) 
IBAN: GR4202602150000400100392909
TPAΠEZA Eurobank 
ΔIKAIOYXOΣ: TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN Ηθοποιών», επεσήμανε ο γιος του.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School, στην Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1972.

Έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά ιστολόγια (blogs) και βιβλία.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και είχε δύο παιδιά, την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
