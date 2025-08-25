FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο

Ο τράπερ και η influencer παντρεύτηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 11:26 Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του
25.08.25 , 10:59 Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
25.08.25 , 10:58 Συνδρομητική πειρατεία - Άρτα: 200 «πελάτες» πρώην διαιτητή στο μικροσκόπιο
25.08.25 , 10:48 Μπάνιο σε 3+1 φυσικές πισίνες στα ελληνικά νησιά! Μαγευτικές εικόνες
25.08.25 , 10:44 Ουκρανία: Καρφιά κατά Τραμπ και Πούτιν από τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας
25.08.25 , 10:32 Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες
25.08.25 , 09:53 Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
25.08.25 , 09:48 Σακχαρώδης διαβήτης: Γιατί «τρέφει» ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο
25.08.25 , 09:16 ΔΕΘ: Τα μέτρα για μεσαία τάξη και συνταξιούχους που εξετάζει η Κυβέρνηση
25.08.25 , 09:15 VW: Που παρουσίαζει τα νέα της μοντέλα
25.08.25 , 09:05 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Στη Νάξο για τη συναυλία της - Λάτρεψε το νησί
25.08.25 , 09:03 Σον Κόνερι: Ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών ξεκίνησε ως γαλατάς
25.08.25 , 08:37 Συναγερμός στον Πειραιά: Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από το λιμάνι
25.08.25 , 08:28 FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο
25.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Αυγούστου
Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;
Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα
«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για πατέρα και παππού
ΔΕΘ: Τα μέτρα για μεσαία τάξη και συνταξιούχους που εξετάζει η Κυβέρνηση
Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Αυγούστου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεο και αποσπάσματα από τον πρώτο χορό των νεονύμφων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο γνωστός τράπερ FY με την αγαπημένη του Αλεξία Κεφαλά παντρεύτηκαν στο Island με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.

Παντρεύτηκαν ο ράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Δείτε βίντεο

Η λεπτομέρεια στο πέπλο της Αλεξίας

FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο

Παντρεύτηκαν ο ράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Δείτε βίντεο

Παντρεύτηκαν ο ράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Δείτε βίντεο

Αρκετοί καλεσμένοι μεταξύ των οποίων ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, Natasha Kay, η Στέλλα Πάσαρη, ο Toquel και η Cinderella.

Κατά την είσοδο των καλεσμένων έπαιζε μπάντα με βιολιά, ενώ η διακόσμηση περιελάμβανε πολυέλαιους και λουλούδια σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του μωβ. 

fy

 

FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο Πρώτος Χορός Του Ζευγαριού

Παντρεύτηκαν ο ράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Δείτε βίντεο

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑ
 |
FY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top