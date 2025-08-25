FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο

Ο γνωστός τράπερ FY με την αγαπημένη του Αλεξία Κεφαλά παντρεύτηκαν στο Island με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.
Η λεπτομέρεια στο πέπλο της Αλεξίας
Αρκετοί καλεσμένοι μεταξύ των οποίων ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, Natasha Kay, η Στέλλα Πάσαρη, ο Toquel και η Cinderella.
Κατά την είσοδο των καλεσμένων έπαιζε μπάντα με βιολιά, ενώ η διακόσμηση περιελάμβανε πολυέλαιους και λουλούδια σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του μωβ.
FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο Πρώτος Χορός Του Ζευγαριού
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.