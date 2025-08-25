FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο

Δείτε βίντεο και αποσπάσματα από τον πρώτο χορό των νεονύμφων

Ο γνωστός τράπερ FY με την αγαπημένη του Αλεξία Κεφαλά παντρεύτηκαν στο Island με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.

Η λεπτομέρεια στο πέπλο της Αλεξίας

Αρκετοί καλεσμένοι μεταξύ των οποίων ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, Natasha Kay, η Στέλλα Πάσαρη, ο Toquel και η Cinderella.

Κατά την είσοδο των καλεσμένων έπαιζε μπάντα με βιολιά, ενώ η διακόσμηση περιελάμβανε πολυέλαιους και λουλούδια σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του μωβ.

FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο Πρώτος Χορός Του Ζευγαριού