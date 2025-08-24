Παντρεύτηκαν ο ράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Δείτε βίντεο

Ο γάμος έγινε στο Island

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο ράπερ FY και η YouTuber Αλεξία Κεφαλά που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου μετά από έξι χρόνια σχέσης. 

FY: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του on stage

Ο γάμος τους έγινε στο Island, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.

Ανάμεσα στους 120 καλεσμένους, ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και αρκετά στελέχη της εταιρείας, αφού η Αλεξία συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records. 

Παρόντες ήταν επίσης φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Στέλλα Πάσαρη, η Marseaux, ο Toquel, η Natasha Kay και η Cinderella.

Η μπομπονιέρα ήταν ένα τετράγωνο κουτί από καθρέφτη πάνω στο οποίο υπήρχε ένα φεγγάρι και το σήμα του άπειρου, ενώ οι καλεσμένοι πήραν ως δώρο και ένα αρωματικό κερί που φτιάχτηκε ειδικά για την περίσταση και ήταν διακοσμημένο με τα αρχικά του ζευγαριού.

Κατά την είσοδο των καλεσμένων έπαιζε μπάντα με βιολιά, ενώ η διακόσμηση περιελάμβανε πολυέλαιους και λουλούδια σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του μωβ. 

Μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση με πλούσιο μενού.

Δείτε βίντεο από τον γάμο: 

