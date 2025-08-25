Δέσμευση Μητσοτάκη για περισσότερες ανακαινίσεις στα δημόσια σχολεία

Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, στο οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνισης με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Πρόκειται για ένα από τα 431 σχολεία, που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 250 εκατ. ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία. Ο ίδιος συνοδευόταν από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Να σημειωθεί ότι το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου κατασκευάστηκε το 1954 και με πόρους του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι το πρώτο κτήριο, που ανακαινίστηκε ανάμεσα στα 431 πανελλαδικά.

Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Το πρόγραμμα ‘Μαριέττα Γιαννάκου’ απεδείχθη εξαιρετικά επιτυχημένο, 431 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια θα έχουν ανακαινιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και πρόθεσή μας είναι όχι απλά να συνεχίσουμε, αλλά να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού», δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Διότι κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται προσφέρει στα παιδιά μας ποιοτικές κτηριακές υποδομές, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτήριά μας είναι παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Επίσης, κάθε εξωτερικός, προαύλιος χώρος ο οποίος ανακαινίζεται μας επιτρέπει να κάνουμε πράξη αυτή την έννοια του ανοιχτού σχολείου. Ενός σχολείου, δηλαδή, το οποίο θα είναι ανοιχτό στα παιδιά της γειτονιάς και πέραν των ωρών λειτουργίας του, ώστε να μπορούν τα παιδιά να έρχονται, να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις, να αθλούνται, να παίζουν, να είναι μακριά από τις οθόνες των κινητών τους και να κάνουν πιο χρήσιμα και πιο δημιουργικά πράγματα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σοφία Ζαχαράκη: Παραδίδουμε χαρούμενα και φωτεινά σχολεία



Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε: «Τα σχολεία μας είναι έτοιμα να υποδεχθούν τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς για τη νέα χρονιά. Φέτος, πολλά από αυτά, όμως, ανακαινισμένα». «Δεν σταματάει αυτή η προσπάθεια και του χρόνου και κάθε χρονιά να προσπαθούμε να παραδίδουμε καινούργια σχολεία – κύτταρα μιας ολόκληρης γειτονιάς, ανοιχτά για τα παιδιά, έτσι χαρούμενα και φωτεινά», υπογράμμισε η Σοφία Ζαχαράκη. «Φέτος, με περισσότερους διορισμούς, με καλύτερες υποδομές και υποσχόμαστε συνεχώς βελτιώσεις στο ελληνικό μας δημόσιο σχολείο», κατέληξε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.