Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Στη Νάξο για τη συναυλία της - Λάτρεψε το νησί

Στη Νάξο βρέθηκε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη για την προγραμματισμένη συναυλία της. Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό αλλά και την αγάπη της για το νησί των Κυκλάδων και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά στιγμιότυπα.

Με ένα γεμάτο πρόγραμμα από εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έκανε μία ξεχωριστή αναφορά στη Νάξο και ιδίως στους ανθρώπους που συνάντησε και την κάνουν να θέλει να το επισκεφτεί ξανά

«Νάξος…η πλανεύτρα! Με τις θάλασσες και τα βουνά της. Με τα όμορφα σοκάκια στα χωριά. Με τις πλατείες να μυρίζουν βασιλικό και φρεσκοτηγανισμένες πατάτες. Τυριά τόσο νόστιμα που θαρρείς ότι κουβαλούν μυστικά αιώνων, φαγητό με νοστιμιά βαθιά, κρασί, γαλακτομπούρεκο και ελληνικός καφές. Δέχτηκα δώρα, όχι μόνο υλικά αλλά κυρίως εκείνα τα πολύτιμα της καρδιάς φιλοξενία, φροντίδα, στιγμές που με γέμισαν ευγνωμοσύνη. Η Νάξος πάντα θα ’χει μια ξεχωριστή θέση μέσα μου. Ίσως γιατί κρατώ ρίζες από τον Κυνίδαρο ίσως γιατί κάποιοι άνθρωποι που συνάντησα με έκαναν να θέλω να επιστρέψω. Έφυγα πιο γεμάτη απ’ ότι ήρθα∙ με εικόνες, γεύσεις, και αγάπη.

Καλή αντάμωση λοιπόν. Ευχαριστώ για όλα τους φίλους που γνώρισα» έγραψε η τραγουδίστρια.

Δες την ανάρτησή της και φωτογραφίες από το νησί: