Αναδρομικά συνταξιούχων: Tι ώρα μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους

Σήμερα το απόγευμα θα πιστωθούν αναδρομικά ποσά, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, από τον ΕΦΚΑ ύψους ως 2.728,37 ευρώ σε 47.055 λογαριασμούς συνταξιούχων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες το μέσο ποσό που θα λάβουν οι συνταξιούχοι είναι 768,49 ευρώ ενώ το ανώτερο θα είναι 2.728,37 ευρώ.

Η καταβολή των αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, αφορούν το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr