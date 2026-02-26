Ιωάννα Τούνη: «Η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»

Η εξομολόγηση στο TikTok και το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 16:42 Καπούτ στο θέατρο Αλκμήνη
26.02.26 , 16:41 Δίκη για υποκλοπές: Ποινές - μαμούθ 126 ετών στους 4 κατηγορούμενους
26.02.26 , 16:20 Κυρανάκης: «Η δολιοφθορά αφορά δύο σημεία» - Πώς έγινε αντιληπτή
26.02.26 , 15:52 Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!
26.02.26 , 15:45 Ύδρα: Σκηνές Δράσης Με Τον Brad Pitt
26.02.26 , 15:38 Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τον φημολογούμενο γάμο με τον Καρυπίδη
26.02.26 , 15:32 26χρονος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Τζάνειο
26.02.26 , 15:32 Ιωάννα Τούνη: «Η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
26.02.26 , 15:27 Γιάννης Νταλιάνης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - Πέθανε ο αδελφός του
26.02.26 , 14:57 Φοινικούντα: Η μητέρα του δράστη ανοίγει το camping
26.02.26 , 14:51 Εφιάλτης στην Αρκαδία: Τη λήστεψαν, τη βίασαν και τράβηξαν βίντεο
26.02.26 , 14:46 Η Ελένη Μενεγάκη με νάρθηκα στο χέρι - Ατύχημα για την παρουσιάστρια
26.02.26 , 14:38 Mέσι: Αποκάλυψε πώς έκανε πρόταση γάμου στην Αντονέλα
26.02.26 , 14:23 Eύκολη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με λευκή σάλτσα
26.02.26 , 14:17 Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει το εκρηκτικό τετράγωνο Άρη - Ουρανού;
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
Good Job Nicky για Eurovision: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία Instagram
H Ιωάννα Τούνη στη Σαουδική Αραβία

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σκέψη που, όπως φαίνεται, εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία ζωής της αυτή την περίοδο.

Η Ιωάννα Τούνη απαντά στους haters: «Λογικά είμαι κακό πρότυπο»

Η γνωστή influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, το οποίο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού της με τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία.

@j.touni Thank me later 🫶🏼🫶🏼🫶🏼 (Φιλιά και στις εκπομπές🥲❤️) #tiktoktravel #alula #alulamoments #visitsaudi #habitasalula ♬ Arabian Nights (2019) - Will Smith

 

Στο απόσπασμα που ανέβασε, μοιράστηκε μια χιουμοριστική αλλά και ρεαλιστική διαπίστωση για το πώς άλλαξαν οι προτιμήσεις της μεγαλώνοντας.

Τούνη: Οι εκπλήξεις του συντρόφου της στη Σ. Αραβία για την επέτειο τους

Όπως ανέφερε, όταν ήταν παιδί θεωρούσε πως η αγαπημένη της εποχή ήταν το καλοκαίρι. Με τα χρόνια όμως, όπως εξηγεί, συνειδητοποίησε ότι όταν έχεις την οικονομική δυνατότητα να ταξιδεύεις, μπορείς να βρίσκεσαι σε μέρη όπου επικρατεί καλοκαιρινό κλίμα όλο τον χρόνο. Έτσι, όπως έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο: «Μικρή νόμιζα ότι η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι. Μετά κατάλαβα ότι αν έχεις χρήματα, μπορείς να πηγαίνεις σε μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι. Πλέον, η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά».

Στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε με χιούμορ: «Νομίζω βγάζει νόημα».

Να υπενθυμίσουε πως το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου και αποτέλεσε έκπληξη από τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με αφορμή την ονομαστική της εορτή.

Η ίδια, όπως πάντα, φρόντισε να μοιραστεί στιγμές από την εμπειρία της και μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον προορισμό και τις δραστηριότητές της.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top