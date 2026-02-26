Ιωάννα Τούνη: «Η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σκέψη που, όπως φαίνεται, εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία ζωής της αυτή την περίοδο.

Η γνωστή influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, το οποίο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού της με τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία.

Στο απόσπασμα που ανέβασε, μοιράστηκε μια χιουμοριστική αλλά και ρεαλιστική διαπίστωση για το πώς άλλαξαν οι προτιμήσεις της μεγαλώνοντας.

Όπως ανέφερε, όταν ήταν παιδί θεωρούσε πως η αγαπημένη της εποχή ήταν το καλοκαίρι. Με τα χρόνια όμως, όπως εξηγεί, συνειδητοποίησε ότι όταν έχεις την οικονομική δυνατότητα να ταξιδεύεις, μπορείς να βρίσκεσαι σε μέρη όπου επικρατεί καλοκαιρινό κλίμα όλο τον χρόνο. Έτσι, όπως έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο: «Μικρή νόμιζα ότι η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι. Μετά κατάλαβα ότι αν έχεις χρήματα, μπορείς να πηγαίνεις σε μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι. Πλέον, η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά».

Στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε με χιούμορ: «Νομίζω βγάζει νόημα».

Να υπενθυμίσουε πως το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου και αποτέλεσε έκπληξη από τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με αφορμή την ονομαστική της εορτή.

Η ίδια, όπως πάντα, φρόντισε να μοιραστεί στιγμές από την εμπειρία της και μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον προορισμό και τις δραστηριότητές της.