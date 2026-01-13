Άννα Βίσση για τη νέα της καλλιτεχνική στέγη: «O χώρος θα αλλάξει τελείως»

H ευχή της για το 2026 και η ατάκα του Καπουτζίδη που της άρεσε

Με αφορμή την κυκλοφορία ενός πενταπλού συλλεκτικού άλμπουμ η Άννα Βίσση μίλησε για το νέο της κομμάτι με τίτλο «Εξαίρεση», την ευχή της για το 2026 αλλά και τα σχέδια της για τον ανανεωμένο χώρο που θα τη φιλοξενήσει τον χειμώνα.

Άννα Βίσση για τη νέα της καλλιτεχνική στέγη: «O χώρος θα αλλάξει τελείως»

«Αλίμονό σας (σ.σ. αν δεν το τραγουδούσατε)», είπε η pop star για το νέο κομμάτι που της έγραψε ο Νίκος Καρβέλας με τίτλο «Εξαίρεση». «Το αφιερώνω σε κάθε άνθρωπο που αισθάνεται ξεχωριστός. Η ευχή μου φέτος για την καλή χρονιά ήταν να έχουμε όλοι αυτοπεποίθηση», συμπλήρωσε. 

«Είχα πάντα αυτοπεποίθηση. Ήμουν ψώνιο παιδάκι από πέντε χρόνων», παραδέχτηκε.

Χθες, η Ελληνίδα σταρ είχε δημοσιεύσει δύο instastories από το Αθηνών Αρένα. Στο ένα ήταν μόνη της πάνω στη σκηνή. «Visioning», έγραφε.

Η Άννα Βίσση στο Αθηνών Αρένα- Στον ανανεωμένο χώρο του θα φιλοξενηθεί τον χειμώνα/ instagram

Η Άννα Βίσση στο Αθηνών Αρένα- Στον ανανεωμένο χώρο του θα φιλοξενηθεί τον χειμώνα/ instagram

Στο άλλο ήταν μαζί με την καλή της φίλη και κουμπάρα Δήμητρα Κούστα και τον γνωστό αρχιτέκτονα Peter Marino, που έχει αναλάβει να ανακαινίσει τον χώρο, και κοιτούσαν τα σχέδια.

Δήμητρα Κούστα: Με ιταλικό αέρα και ελληνική φινέτσα - Το glam look

H Άννα Βίσση με τον Peter Marino και τη Δήμητρα Κούστα κοιτούν τα σχέδια για την ανακαίνιση του Αθηνών Αρένα/ instagram

H Άννα Βίσση με τον Peter Marino και τη Δήμητρα Κούστα κοιτούν τα σχέδια για την ανακαίνιση του Αθηνών Αρένα/ instagram

«Το ποστάρισμα που έκανα ήταν από την πρώτη επίσκεψη που έκανε ο Peter στην Αθήνα, για να πάει να δει αυτόν τον χώρο, στον οποίο θα μεταφερθώ τον χειμώνα. Και είναι μεγάλη χαρά που τον αναλαμβάνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί θα αναβιωθεί ο χώρος, θα αλλάξει τελείως», εξήγησε. 

Η Άννα Βίσση με τους κουμπάρους της Δήμητρα και Γιάννη Κούστα είχαν απολαύσει τον Αντώνη Ρέμο στο NOX στα μέσα Δεκεμβρίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Άννα Βίσση με τους κουμπάρους της Δήμητρα και Γιάννη Κούστα είχαν απολαύσει τον Αντώνη Ρέμο στο NOX στα μέσα Δεκεμβρίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σε ερώτηση αν ο χώρος θα θυμίζει το Hotel Ermou όπου εμφανίζεται εδώ και 10 σεζόν, η ίδια απάντησε: «Δεν μπορώ να γίνω διαφορετική, η Άννα Βίσση είμαι».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος την απόλαυσε από κοντά το περασμένο Σαββατοκύριακο. «Μου άρεσε που είπε ότι η Βίσση είναι για πάντα. Η Άννα Βίσση θα τραγουδάει όσο έχει φωνή και μπορεί», κατέληξε. 

Να θυμίσουμε πως μια από τις επικές ατάκες της σειράς ήταν «Η Βίσση πόσο είναι;». Ήταν μια σκηνή ανάμεσα στη Ζουμπουλία και τις συγχωριανές της, οι οποίες τη ρωτούσαν για γνωστά πρόσωπα, μιας που είχε φύγει από το χωριό και διέμενε στην Αθήνα. 

Για όσους δε γνωρίζουν, η τοξοτίνα Άννα Βίσση έκλεισε στις 20 Δεκεμβρίου τα 68 της χρόνια. 


 

