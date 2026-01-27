Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών

Μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
Ελλαδα
Πηγή: thestival.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα βρέφος τριών μηνών μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης  27 Ιανουαρίου από τους γονείς του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης χωρίς σφυγμό.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο περίπου στις 10 το πρωί, ωστόσο το ίδρυμα δεν βρισκόταν σε εφημερία εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε. 

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
