Ηράκλειο: Άνδρας σε αμόκ επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και παιδί

«Είχα εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», είπε στους αστυνομικούς

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Ηράκλειο: Επίθεση Με Τσεκούρι Σε Μητέρα Και Παιδί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της, όταν δέχθηκαν επίθεση στο Ηράκλειο από 39χρονο που κρατούσε τσεκούρι.

Όλα συνέβησαν στην περιοχή Γούβες το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμφωνα με το patris.gr, ο 39χρονος σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να χτυπά με το τσεκούρι με μανία στο όχημα της γυναίκας, η οποία ήταν μαζί με το παιδί της.

Μάλιστα, λίγο αργότερα, δε δίστασε να πλησιάσει απειλητικά προς το μέρος τους όταν τους συνάντησε στον δρόμο, κραδαίνοντας το τσεκούρι. Η γυναίκα έντρομη βρήκε καταφύγιο σε κοντινό σπίτι και έκρυψε το παιδί. Κάτοικοι, βλέποντας τις εικόνες βγαλμένες από θρίλερ, έσπευσαν να τη βοηθήσουν, όμως ο δράστης ήταν εκτός ελέγχου. 

Ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία δυσκολεύτηκε να τον ακινητοποιήσει λόγω της κατάστασής του. Τελικά κατάφεραν να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στο Α.Τ. Χερσονήσου.

«Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», έλεγε ο 39χρονος στους αστυνομικούς, ο οποίος τελικά οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΤΣΕΚΟΥΡΙ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
