Κώστας Τσουρός κατά Γιώργου Λιάγκα: «Φημίζομαι για την εντιμότητά μου»

Κόλαφος κατά του παρουσιαστή του ΑΝΤ1 αλλά και του πρώην συνεργάτη του

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Την δική του, αιχμηρή, απάντηση ήρθε να δώσει ο Κώστας Τσουρός σε όσα είπαν για εκείνον και την εκπομπή του Το ‘χουμε, τόσο ο πρώην συνεργάτης του, Χάρης Λεμπιδάκης όσο κι ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή Το Πρωινό της Τετάρτης. 

Γιώργος Λιάγκας: «Θέλω να πω κάτι για εμένα που δεν το έχω πει ποτέ»

Έτσι, λίγες ώρες αργότερα, ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ θέλησε να καταχραστεί λίγο από τον χρόνο της καθημερινής του εκπομπής προκειμένου να μη θεωρηθεί η ευγένεια του ως αδυναμία, όπως χαρακτηριστικά διευκρίνισε στην αρχή.

Κώστας Τσουρός κατά Γιώργου Λιάγκα: «Φημίζομαι για την εντιμότητά μου»

Ειδικότερα, αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο Κώστας Τσουρός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι: «Ο Γιώργος Λιάγκας, πριν απ’ οτιδήποτε πει ο Χάρης Λεμπιδάκης, είπε στον αέρα ότι εγώ είμαι ψεύτης κι είπα ψέματα στον Χάρη Λεμπιδάκη. Μπορεί μετά να το μάζεψε γιατί κατάλαβε ότι είπε χοντράδα, από 'κει και πέρα όμως δεν καταλαβαίνω πως ένας παρουσιαστής που έχει καλεσμένο σε μια εκπομπή, για να κάνει μια συνέντευξη, υιοθετεί άκριτα τη μια πλευρά των γεγονότων χωρίς να έχει αναζητήσει την άλλη πλευρά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά στην τηλεόραση ότι, όταν κάνουμε ένα ρεπορτάζ, διασταυρώνουμε τις πηγές μας και τις δυο πλευρές. Κανείς από την ομάδα του κι ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας δεν πήρε εμένα να με ρωτήσει και να ζητήσει την άποψη μου». 

Χάρης Λεμπιδάκης: «Το 80% της τηλεόρασης κάνει χαμηλά νούμερα… »

«Παρόλα αυτά, χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου, βλέπω σήμερα ότι βγάζει μία ετυμηγορία, ότι εγώ είμαι ψεύτης, το λέει δημόσια και βλέπω στον αέρα πως ο Γιώργος Λιάγκας έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι εγώ είπα ψέματα σε έναν πρώην συνεργάτη μου, χωρίς να ξέρει τη δική μου πλευρά. Δεν γίνεται έτσι το ρεπορτάζ. Επίσης, εγώ φημίζομαι για την αλήθεια και την εντιμότητα μου στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι», συμπλήρωσε εκνευρισμένος, 

Κώστας Τσουρός κατά Γιώργου Λιάγκα: «Φημίζομαι για την εντιμότητά μου»

«Αναφέρθηκε μέσα στη συνέντευξη ότι εγώ διαρρέω πράγματα, επειδή γνωριζόμαστε στον χώρο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ποιος διαρρέει και ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει. Όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι εγώ, τουλάχιστον, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τους έχω πει ότι δεν θέλω να μιλάω και δε θέλω να λέω τίποτα. Εν τέλει, δεν κατάλαβα, τον διώξαμε τον Χάρη Λεμπιδάκη ή αποχώρησε;» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Κώστας Τσουρός στον αέρα της καθημερινής του εκπομπής στον ΣΚΑΪ. 

Γιώργος Λιάγκας: «Το συμβόλαιό του λήγει και βγαίνει στην αντεπίθεση»

Ο Χάρης Λεμπιδάκης φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Πρωινό, μετά το τέλος της συνεργασίας του με την εκπομπή του ΣΚΑΪ, Το ‘χουμε με τον Κώστα Τσουρό. Ο δημοσιογράφος τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο για τον παρουσιαστή και τη στάση του, «φωτογραφίζοντάς» τον για διαρροή συγκεκριμένου ρεπορτάζ.

Κώστας Τσουρός κατά Γιώργου Λιάγκα: «Φημίζομαι για την εντιμότητά μου»

Δείτε όσα είπε ο Χάρης Λεμπιδάκης στον Γιώργο Λιάγκα

«Η εικόνα που μας παρουσιάζεις είναι ότι: δεν πιστεύω ότι ο Κώστας δεν ήξερε για τις αλλαγές. Και προφανώς ο Κώστας είχε συμφωνήσει με το κανάλι έχουν να κάνουν με εσένα και την Άννα Κανδύλη, ότι δε θα είστε στην εκπομπή. Και στο πήγε γλυκά η Μαραγκουδάκη και ο Κώσστας σου είπε ψέματα» σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας.  

«Δεν έχουμε μιλήσει με τον Κώστα Τσουρό από τη Δευτέρα. Αυτό που με έχει στενοχωρήσει είναι ότι δε μου είπε την αλήθεια. Όπως με διεκδίκησε με έναν καφέ και είπα ναι αμέσως, θα μπορούσε να μου πει: κάνουμε περικοπές, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Όταν βγήκα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ήμουν πολύ συγκεκριμένος και πολύ προσεκτικός. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Με έπαιρναν όλοι οι δημοσιογράφοι και μου μετέφεραν διαφορετικές μορφές ρεπορτάζ, άλλα ότι βγαίνουν από τον Κώστα Τσουρό κι άλλα από το κανάλι και εμένα αυτό με ενόχλησε. Διώξτε με αν είμαι ανεπαρκής! Εκ του αποτελέσματος, κάποιοι είπαν: και που έφερνα συνεντεύξεις, πάλι 2% έκανε η εκπομπή» πρόσθεσε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το αν ήταν απόφαση του Κώστα Τσουρού ή τον ιθυνόντων του ΣΚΑΪ να ολοκληρωθεί η συνεργασία του με την εκπομπή, ο δημοσιογράφος είπε: «Είναι κάτι ενδιάμεσο. Ήμασταν έρμαια των φημών. Δεν ξέραμε αν πρέπει να αμυνθούμε ή να επιτεθούμε. Και επειδή γενικά υπήρχαν διαρροές από το στρατόπεδό μας κι εγώ αναρωτιόμουν: πώς γίνεται να φεύγουν πράγματα από εδώ μέσα;».

